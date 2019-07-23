HABER

BMMYK heyeti Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:33 | Son Güncelleme

BMMYK heyeti Şanlıurfa'da

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Jean Marie Garelli ile beraberindeki heyet, Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin tarafından makamda kabul edilen heyet, kentte yaşayan mültecilere yönelik yürütülen ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Türkiye'nin dünyada en çok mültecinin barındığı ülkeler arasında ilk sıralarda geldiğini, Şanlıurfa'nın da İstanbul'dan sonra en çok mültecinin yaşadığı bir il olduğunu hatırlatarak, uluslararası kamuoyunun dikkatini buraya vermesinin önemine işaret etti.

BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli de Türkiye'deki kurumlarla ortak yürütülen projelere büyük önem verdiklerini ifade ederek, Vali Erin'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen Mülteci Danışma Merkezi Projesi'nin güçlendirilmesi ve kapasitesinin artırılması, kadın istihdamı ve dezavantajlı gruplara yönelik üretilen projelere desteğin sürdürülmesi ile yeni projelerin BM fonlarıyla desteklenmesi konularının görüşüldüğü belirtildi.

Böylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyorBöylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyor
Çorlu Avrupa Konseyi’ne partner olduÇorlu Avrupa Konseyi’ne partner oldu
Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket ettiTürkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Şanlıurfa Valiliği ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul'a 20 yıl hapis istemiyle yeni dava

İddianame kabul edildi! Kuytul ile ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.