BMW’nin hızı telefona geliyor!

Bu haftanın başlarında Vivo, BMW M Motorsport ile küresel ortaklığını resmen duyurmuştu. Bugün ise şirket, 5x optik zoom ve 60x dijital zoom sunan periskop kamera içeren üçlü arka kameralı ve camın altında kevlar kaplamalı iQOO 5 Pro BMW Edition modelini duyurmaya hazırlandığını açıkladı. iQOO, akıllı telefon için en üst düzey deneyime sahip yüksek performanslı teknoloji ürünleri sağlamaya odaklandığını söyledi.

BMW TASARIMLI iQOO 5 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iQOO, bu modelin 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı, Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobil Platform, UFS 3.1 depolama ve LPDDR5 RAM ile geleceğini resmen onayladı. 15 dakikada yüzde 100’e kadar şarj edebilen 120W hızlı şarj desteğine de sahip olacak olan bu model 17 Ağustos 2020 tarihinde resmen tanıtılacak.

Kamera konusunda ise telefonda üçlü kurulum yer alacak. Ancak bu lensler sunacağı performans ile DxOMark’ta ilk 5’e rahat bir şekilde girecek gibi görünüyor.

BMW’nin ironik tasarımı ile harmanlanacak olan bu telefonun, Huawei’nin Porsche Edition’larına rakip olması bekleniyor.

FİYATI BİRÇOK AMİRAL GEMİSİNDEN UYGUN

Fiyat konusunda 500 ila 650 dolar arasında bir yerde konumlandırılacak olan bu model, özellikle kevlar kaplaması ile Premium hissiyatında çıtayı baya yükseltecek gibi görünüyor.

Test odaklı yazılım büyük destek sunacak!

