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  4. BMW'niz bu Noel’de ışık şovu yapacak

BMW'niz bu Noel’de ışık şovu yapacak

25.12.2020 09:38 | Son Güncelleme:
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BMW'niz bu Noel’de ışık şovu yapacak

BMW, Yeni Yılı çeşitli modellerin bilgi-eğlence ekranında görüntülenebilen özel bir animasyonla kutluyor. Bu Noel’de BMW sahipleri oldukça eğlenecek gibi görünüyor.

Yeni Yıl Şenlik Animasyonu, Noel temalı bir arka plan ve ekranda gösterilen karmaşık animasyonlar içerir. Ek olarak, bir aracın ortam aydınlatma sistemi tetiklenerek bir ışık şovu sergileyecek. Animasyon, 41 ülkede BMW İşletim Sistemi 7.0 ile donatılmış tüm BMW araçlarında mevcut olacak ve Araç menüsündeki bir uygulama aracılığıyla veya sadece 'Hey BMW, Mutlu Yıllar' diyerek aktif edilebilecek.

BMW'niz bu Noel’de ışık şovu yapacak

BMW'NİZ BU NOEL’DE IŞIK ŞOVU YAPACAK

BMW’de tam Noel zamanında benzer bir işlevi piyasaya sürdü, ancak yalnızca belirli pazarlarda satışa sunulacak. Bu bayram selamlaması, kendi animasyonunu ve ışık gösterisini yapacak ve ayrıca uygulama aracılığıyla veya 'Hey BMW, Mutlu Noeller' komut istemiyle de tetiklenebilecek. Bu animasyon, bu günden itibaren altı gün boyunca kullanılacak. BMW'nin bu yılı kutlamak için birçok nedeni var ve bunlardan biri Kasım ayında üretim formunda tanıtılan 2022 iX.

BMW'niz bu Noel’de ışık şovu yapacak

İX, 100 kWh kapasiteyi aşan bir pil ile geliyor. 5 saniyenin hemen altında 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayan model, 496 bg güç üretecek. İki elektrik motor pil kapasitesiyle 600 kilometre menzile ulaşacak.

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