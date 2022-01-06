BMW, renk değiştiren araba BMW iX Flow'u görücüye çıkardı! Bukalemun gibi

Otomobil satın alırken, otomobilin rengi hakkında da bir karar vermek zorunda kalırız. Şimdilerde farklı kişiselleştirme seçenekleri ile otomobilllerde birden fazla renk seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Ancak yine de iki farklı renk arasında kararsız kaldıysanız, BMW'nin yeni renk değiştiren boya teknolojisi size yardımcı olabilir.

BMW'DEN RENK DEĞİŞTİREN OTOMOBİL: BMW iX FLOW

BMW, birçok markanın yeni ve teknolojik ürünlerini görücüye çıkardığı Las Vegas'taki CES 2022'de, e-kitap okuyucularda kullanılan elektronik kağıt teknolojisi E Ink'e dayanan renk değiştiren boya teknolojisini sergiledi.

Bu teknoloji sayesinde otomobil, farklı renklere sahip olabiliyor ve istendiği takdirde rengi değişiyor. Bir düğmeye dokunarak tetiklenebilen bu teknoloji, şimdilik beyaz, siyah ve gri renklere destek veriyor.

RENK DEĞİŞTİREN BMW OTOMOBİLİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Aktarılanlara göre, elektronik mürekkebe sahip BMW iX Flow'un yüzey kaplamasında, insan saçı kalınlığına eşdeğer çapta milyonlarca mikrokapsül yer alıyor. Bu mikrokapsüllerin her biri, negatif yüklü beyaz pigmentler ve pozitif yüklü siyah pigmentler içeriyor. Seçilen ayara bağlı olarak, bir elektrik alanı ile uyarılmaları, beyaz veya siyah pigmentlerin mikrokapsülün yüzeyinde toplanmasına neden oluyor ve araç gövdesine istenen gölge veriliyor.

GÖRMEYİ BEKLEMEYİN

Ancak bu yeni teknolojiye sahip otomobilin yakında bayilerde satıldığını görmeyi beklemeyin. Çünkü şirkete göre bu, sadece gelişmiş bir araştırma ve tasarım projesi. Ancak yine de ilgi çekici olduğunu söylemek gerek.

