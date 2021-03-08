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Bob Marley Faruk ne demek?

08.03.2021 23:42 | Son Güncelleme:
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Bob Marley Faruk ne demek?

Bob Marley Faruk ne demek? sosyal medyada en çok merak edilen sorulardan biri oldu. Rasim Öztekin'in GORA filminde hayat verdiği Bob Marley Faruk karakteri hakkında binlerce twit atıldı. Kimileri ise Bob Marley Faruk ne demek? Bob Marley kimdir? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar...

Bob Marley Faruk sosyal medyanın gündemine oturdu. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Rasim Öztekin'in ölüm haberi sevenlerini üzdü. Acı haberin ardından Öztekin'in sevenleri GORA filminde canlandırdığı Bob Marley Faruk karakterini gündem haline getirdi. Peki, Bob Marley Faruk nedir? İşte, yanıtı!

Bob Marley Faruk nedir?

Cem Yılmaz'ın yazdığı GORA filmi Türk sinema tarihinde en çok izlenen komedi filmlerinden biridir. Uzayda geçen filmde yer alan Bob Marley Faruk karakteri ise izleyenlerin beğenisini toplayarak hafızalarda yer edindi. Şarkıcı Bob Marley'in rastalı saçları ve müzik tarzı olan reggae ile özdeştirilen karaktere ise usta oyuncu Rasim Öztekin hayat vermişti.

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