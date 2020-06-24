Böbreğini, 16 yıl önce ölen eşinin böbreğini alan aynı adama bağışladı

Florida’dan Jeffrey Granger iş kazasında ölen Byran Herrington’ın böbreği ile sağlığına kavuştuktan sonra eşi Terri ile yıllarca irtibarını koparmadı. Terri, geçen yıl Jeffrey’in böbreklerinde sorun olduğunu ve tekrar diyalize girmesi gerektiğini öğrendi.

59 yaşındaki Jeffrey, yeni bir donör bulma umuduyla sağlık durumunu sosyal medyada paylaştı. Jeffrey’e yanıt veren Terri “Benimkini alabilirsin” dedi.

Jeffrey başta şaka yaptığını düşünse de, Terri ciddi olduğunu ve canlı donör olmayı çoktandır düşündüğünü söyledi. Gerekli testler yapılarak Terri’in bağış yapabileceği onaylandı.

İkilinin 3 Mart’taki ameliyatı başarıyla sonuçlandı. Ölen eşi Bryan’ın öldükten sonra bağışlanan organlarıyla ilgili konuşan Terri “Bryan’ın ölümünden sonra kalan hayatımla ne yapacağım konusunda farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdim.

16 yıl önce öldüğünde Bryan zaten organ bağışçısı olmaya karar vermişti.

Alıcılardan biri olan Jeffrey, Bryan’ın böbreğini ve pankreasını aldı. Bir ay içinde Bryan öldü ve biz ilk kez bir alıcıdan mektup aldık. Mektupta hayatının ne kadar değiştiğini yazmıştı. Kocamın organını başka birine vererek onu kurtarmış olması, bizim için iyileştirici oldu” dedi.