HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Böbreğini, 16 yıl önce ölen eşinin böbreğini alan aynı adama bağışladı

Böbreğini, 16 yıl önce ölen eşinin böbreğini alan aynı adama bağışladı

İLGİNÇ HABERLER  | 24.06.2020 13:54 | Son Güncelleme

2004’te Jeffrey Granger, iş kazasında hayatını kaybeden Bryan Herrington’ın böbreğini ve pankreasını almıştı. Ancak Jeffrey böbreğinde tekrar sorun olduğunu öğrenince Bryan’ın eşi Terri bu konuda bir şey yapmaya karar verdi.

Böbreğini, 16 yıl önce ölen eşinin böbreğini alan aynı adama bağışladı

Florida’dan Jeffrey Granger iş kazasında ölen Byran Herrington’ın böbreği ile sağlığına kavuştuktan sonra eşi Terri ile yıllarca irtibarını koparmadı. Terri, geçen yıl Jeffrey’in böbreklerinde sorun olduğunu ve tekrar diyalize girmesi gerektiğini öğrendi.

Bryan

59 yaşındaki Jeffrey, yeni bir donör bulma umuduyla sağlık durumunu sosyal medyada paylaştı. Jeffrey’e yanıt veren Terri “Benimkini alabilirsin” dedi.

Jeffrey başta şaka yaptığını düşünse de, Terri ciddi olduğunu ve canlı donör olmayı çoktandır düşündüğünü söyledi. Gerekli testler yapılarak Terri’in bağış yapabileceği onaylandı.

Terri

İkilinin 3 Mart’taki ameliyatı başarıyla sonuçlandı. Ölen eşi Bryan’ın öldükten sonra bağışlanan organlarıyla ilgili konuşan Terri “Bryan’ın ölümünden sonra kalan hayatımla ne yapacağım konusunda farklı bir yaklaşım benimsemeye karar verdim.

16 yıl önce öldüğünde Bryan zaten organ bağışçısı olmaya karar vermişti.

Alıcılardan biri olan Jeffrey, Bryan’ın böbreğini ve pankreasını aldı. Bir ay içinde Bryan öldü ve biz ilk kez bir alıcıdan mektup aldık. Mektupta hayatının ne kadar değiştiğini yazmıştı. Kocamın organını başka birine vererek onu kurtarmış olması, bizim için iyileştirici oldu” dedi.

Florida-828x453

Melek olarak tanımladığı Terri’nin kendisine ikinci bir yaşam şansı sunduğunu söyleyen Jeffrey “Bu kadın bir melek. O Tanrı’nın bir hediyesi. Ona olan borcumu nasıl geri ödeyebilirim bilmiyorum. Bu mucize gibi bir şey” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandıOyuncu aşkından ayrıldıktan iki gün sonra rol arkadaşıyla öpüşürken yakalandı
'Gerçek' bir vampirle tanışın! Kan içiyor'Gerçek' bir vampirle tanışın! Kan içiyor
Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?Survivor Anlat Bakalım'da Barış'la eşleşen kişi kim, hayatı?

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Flaş sözler: Virüs yıllarca yaşayabilir, daha ölümcül olabilir

Flaş sözler: Virüs yıllarca yaşayabilir, daha ölümcül olabilir

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Bilimsel olarak en fazla zevk veren şeyler açıklandı! Seks değil...

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Diğer Haberler
Estetik yaptırdı, yüzü kare oldu!

Estetik yaptırdı, yüzü kare oldu!

10 kişilik ailesini bir motosiklete bindirdi

'Yok artık' dedirten görüntü! 10 kişi bir motosiklette

'Gerçek' bir vampirle tanışın! Kan içiyor

'Gerçek' bir vampirle tanışın! Kan içiyor

Flamingoların Van Gölü kıyılarındaki görsel şöleni başladı

İlk kafile geldi, görsel şölen başladı

Adana'da down sendromlu gence polisten doğum günü sürprizi

Sürprizi görünce büyük mutluluk yaşadı

İzmir'de ilginç görüntü! Göle dönen sokakta olta attı

Göle dönen sokakta olta attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.