Böbrek ağrısı neden olur? Bu belirtileri sürekli yaşıyorsanız dikkat!

Böbrek ağrısının 2 tipi vardır. Birinci sürekli olan, ikincisi ise gelip geçici şiddetli ağrılardır. Bu ağrılar bele ve belden de kasığa vurabilen, kadında vulvaya erkekte penise ve testislere yayılan veya idrar yoluna vuran ağrılar şeklinde olabilir.

BÖBREK AĞRISININ TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR?

Hastalığına göre tedavi süreci değişir. Eğer taşa bağlı bir ağrı ise bol su tüketmek, sıcak banyo yapmak ve ağrı kesicilerle bu tedavi sürecine başlanabilir. Ancak bunun tanısını koymak gerekir. Çünkü tanısına göre tedavi süreci de değişecektir.

Tedavi sürecinde eğer böbrek tümörüne bağlı ise cerrahi müdahale gerekebilir. Taşa bağlı ise eğer taş 5-6 milimden küçük ise bu mekanik olarak düşer diye kabul eder, eğer daha büyük bir taş ise mekanik olarak düşmeyeceği için cerrahi tedavi gerekebilir.

Bu taş ses dalgalarıyla kırılabilir yada taşın yerine bağlı olarak tedavi seçenekleri değişebilir. İdrar yolundan veya böbrekten girilerekte taş çıkartılabilir.

BÖBREK AĞRISI HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİDİR?

Böbreğin en sık görülen ağrı nedeni; böbrek taşlarına veya idrar taşlarına bağlı olabilir. Eğer bu semptomlara ateş eklendiyse böbreğin gerilmesine bağlı enfeksiyonlar ortaya çıkar. Bunun dışında böbrek tümörü, bazen böbrek kistlerinde de ağrılar oluşabilmektedir. Bunlara bağlı oluşabilir.