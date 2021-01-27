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Böbrek ağrısı neden olur? Bu belirtileri sürekli yaşıyorsanız dikkat!

27.01.2021 11:57 | Son Güncelleme:
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Öncelikle ağrıyı açıklamak lazım. Ağrı bir duyu değişikliği olarak algılansa da temel amacı organizmayı iç ve dış zararlı uyarılar üzerine bilgilendirmeye yarar. Böbrek belin her iki tarafında, son kaburganın altında, karna doğru uzanan bir iç organdır. Böbrek ağrılarının en sık görülen nedenleri; böbrek veya idrar yolu taşları, böbrek enfeksiyonları, böbrek tümörleri yada böbrekten pıhtı atılması sırasında oluşan ağrılardır.

Böbrek ağrısının 2 tipi vardır. Birinci sürekli olan, ikincisi ise gelip geçici şiddetli ağrılardır. Bu ağrılar bele ve belden de kasığa vurabilen, kadında vulvaya erkekte penise ve testislere yayılan veya idrar yoluna vuran ağrılar şeklinde olabilir.

BÖBREK AĞRISININ TEDAVİ SÜRECİ NASILDIR?

Hastalığına göre tedavi süreci değişir. Eğer taşa bağlı bir ağrı ise bol su tüketmek, sıcak banyo yapmak ve ağrı kesicilerle bu tedavi sürecine başlanabilir. Ancak bunun tanısını koymak gerekir. Çünkü tanısına göre tedavi süreci de değişecektir.

Tedavi sürecinde eğer böbrek tümörüne bağlı ise cerrahi müdahale gerekebilir. Taşa bağlı ise eğer taş 5-6 milimden küçük ise bu mekanik olarak düşer diye kabul eder, eğer daha büyük bir taş ise mekanik olarak düşmeyeceği için cerrahi tedavi gerekebilir.

Bu taş ses dalgalarıyla kırılabilir yada taşın yerine bağlı olarak tedavi seçenekleri değişebilir. İdrar yolundan veya böbrekten girilerekte taş çıkartılabilir.

BÖBREK AĞRISI HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİDİR?

Böbreğin en sık görülen ağrı nedeni; böbrek taşlarına veya idrar taşlarına bağlı olabilir. Eğer bu semptomlara ateş eklendiyse böbreğin gerilmesine bağlı enfeksiyonlar ortaya çıkar. Bunun dışında böbrek tümörü, bazen böbrek kistlerinde de ağrılar oluşabilmektedir. Bunlara bağlı oluşabilir.

BÖBREK AĞRISINI SÜREKLİ OLARAK YAŞAYANLAR NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

Böbrek ağrısı bir kişide sürekli oluyorsa ki bu da taşa bağlıysa, buna bağlı olarak bol su içip, diyet yapabilir, enerjisi az olan beslenme şekillerini tercih edebilirsiniz.

Taş sıklığı sanayileşmiş ülkelerde sık görülmektedir. Aynı zamanda , genetik faktörler etkili olmakta, diyete bağlı olarak görülmekte, az su içenlerde ve bazı ilaçları kullananlarda da sıkça görülebilir.


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