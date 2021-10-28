HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Böbrek kanseri belirtileri ve tedavisi nedir? Risk faktörlerine dikkat

Böbrek kanseri belirtileri ve tedavisi nedir? Risk faktörlerine dikkat

28.10.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrek kanseri yaş fark etmeksizin birçok kişide görülebilir. Bu nedenle böbrek kanseri belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak önem taşır. Böbrek kanserine neden olan farklı faktörler bulunur. Böbrek kanserine karşı önlem almak için bu faktörleri en aza indirgemek gerekir. Peki böbrek kanseri tedavisi nasıl olur? Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Yeşil konu hakkında bilgiler verdi.

Böbrek kanseri belirtileri ve tedavisi nedir? Risk faktörlerine dikkat

Böbrek kanseri, her biri yaklaşık yumruk büyüklüğünde ve fasulye şeklinde olan böbreklerde başlar. Böbrekler omurganızın iki tarafında birer tane olacak şekilde, karın içi organlarınızın arkasında yer alırlar.

Erişkinlerde en yaygın böbrek kanseri türü, kanseröz tümörlerin yüzde 90’ını oluşturan renal hücreli karsinomdur. Böbrek kanserinin daha az görülen diğer türleri de gelişebilir. Küçük çocuklarda görülmesi en muhtemel böbrek kanseri türü, Wilms tümörüdür.

Böbrek kanserinin görülme sıklığı (insidansı) giderek artış göstermektedir. Bunun bir sebebi, bilgisayarlı tomografi (BT) gibi görüntüleme testlerinin daha sık kullanılabildiği gerçeği olabilir. Bu testler, daha fazla böbrek kanseri vakalarının kazara keşfedilmesine yol açabilir. Birçok olguda, böbrek kanseri, tümörlerin küçük olduğu ve böbreklerde sınırlı kaldığı erken evrede tespit edilir ve böylece tedavi edilmeleri daha kolay olur.

BÖBREK KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Böbrek kanseri nadiren erken evrelerde belirti veya bulguya neden olur. Günümüzde de belirtilerin olmaması durumunda böbrek kanseri taraması için kullanılan rutin testler bulunmamaktadır. İlerleyen evrelerde böbrek kanserinin belirti ve bulguları aşağıdakileri içerebilir:

  • İdrarda kan bulunması sonucu idrarın pembe, kırmızı ya da kola renginde görünmesi
  • Geçmeyen sırt ya da yan ağrıları
  • İştah kaybı
  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Yorgunluk
  • Başlayıp kendiliğinden geçen ateş (aralıklı)

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİSİNİZ?

Sizi kaygılandıran herhangi bir ısrarcı bulgu veya belirtiniz bulunuyorsa doktorunuzdan randevu alın.

BÖBREK KANSERİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Birkaç risk faktörü bulunmasına rağmen, böbrek kanserinin en sık görülen türü olan renal hücreli kansere neden olan etmen bilinmemektedir.

Doktorlar, böbrek kanserinin, bazı kanser hücrelerinin DNA’larında mutasyon geliştiğinde başladığını bilmektedir. Bu mutasyonlar, hücrelerin hızla büyümesine ve çoğalmasına neden olurlar. Çoğalan anormal hücreler, böbreğin dışına uzanabilen bir tümör oluştururlar. Bazı hücreler kitleden ayrılıp vücudun uzak alanlarına yayılabilirler (metastaz yaparlar).

BÖBREK KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Böbrek kanseri riskini artıran faktörler arasında aşağıdakiler sayılabilir:

İleri yaş: Yaşınız ilerledikçe böbrek kanserine yakalanma riskiniz artar.

Sigara: Sigara içenlerin böbrek kanserine yakalanma riski sigara içmeyenlere göre daha fazladır. Bu risk, sigarayı bırakınca azalır.

Kilo: Obez bireylerin böbrek kanserine yakalanma riski ortalama kiloda olduğu kabul edilen bireylere göre daha fazladır.

Yüksek tansiyon (hipertansiyon): Yüksek kan basıncı böbrek kanserine yakalanma riskini artırır.

Böbrek yetmezliği tedavisi: Kronik böbrek yetmezliği için uzun süreli diyaliz alan bireylerin böbrek kanserine yakalanma riski daha fazladır.

Bazı genetik sendromlar: Von Hippel-Lindau hastalığı, Birt-Hogg Dube sendromu, tuberöz skleroz kompleksi, kalıtsal papiller böbrek hücreli kanser ya da ailesel renal kanser gibi belirli kalıtımsal sendromlarla doğan bireylerin böbrek kanserine yakalanma riski daha fazla olabilir.

Ailede böbrek kanseri öyküsü: Kalıtımsal sendromların olmaması halinde bile, ailede güçlü bir böbrek kanseri geçmişi olan bireylerin böbrek kanserine yakalanma riski daha fazladır.

İş yerinde bazı maddelere maruz kalmak: Bunlara kadmiyum ya da bazı herbisitlere maruz kalmak örnek verilebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Setteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktıSetteki 'cinayetin' 911 kaydı ortaya çıktı
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Bu besinler diş gelişimine iyi geliyor!Bu besinler diş gelişimine iyi geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Ülkede skandal! Görevine son verildi

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.