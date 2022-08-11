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Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün! Biri olmazsa diğerini deneyin

11.08.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında saygı gören Tıbbın Babası olarak anılan İbn-i Sina, binlerce yıl öncesinde yaptığı çalışmalarla günümüze ışık tutuyor. Henüz 10 yaşındayken Kuran-ı Kerim’i ezberleyen İbn-i Sina, sonraki yıllarda ise kendini ilim yoluna adadı. Yaptığı çalışmalarda birçok hastalık için tedavi yolu bulan İbn-i Sina günümüzün en büyük sorunlarından biri olan böbrek taşı için de tedavi yolu tavsiye ediyor. Üstelik böbrek taşı sorununu bitirmek için birden çok doğal yöntem veriyor.

Böbrek taşı sorununu İbn-i Sina reçetesi ile kökten çözün! Biri olmazsa diğerini deneyin

İbn-i Sina, dünya çapında bilinen bir isim. Binlerce yıl önce yaşamış olmasına rağmen yaptıklarıyla günümüze ışık tutuyor. Olağanüstü bir zekaya sahip olan İbn-i Sina, 57 yaşında hayatını kaybettiğinde arkasından yüzlerce eser bıraktı. Henüz 16 yaşındayken pratisyen hekimliğe başlayan İbn-i Sina, bulduğu tedavi yöntemleriyle insanlara şifa oldu.

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İBN-İ SİNA’DAN BÖBREK TAŞININ DOĞAL TEDAVİSİ

İbn-i Sina’nın Kanun adlı eseri 12. Yüzyılda Latince’ye çevrildi. Batı aleminde özellikle tıp alanında büyük patlama yarattı. Avrupa’nın en meşhur üniversitelerinin kütüphanelerine kaynak eser olarak eklendi. İbn-i Sina’nın yazdığı eserlerinde yüzlerde şikâyetin doğal tedavisi yer alıyor. Bunlardan biri de böbrek taşı sorunu...

İbn-i Sina, böbrek taşı formülü olarak kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeğini verir.

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Bunların dışında böbrek taşı sorunu için İbn-i Sina şu formülü verir:

Diken çekirdeği, gül çekirdeği, gül, hatmi tohumu, molehiya tohumu birer dirhem ağırlığında öğütülür taze ve mayhoş meşrubatla ezilerek içilir.

Bu süreçte ağır yemekler ve süt ürünleri tüketmekten kaçınılmalıdır.


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böbrek taşı ağrısı ibni sina
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