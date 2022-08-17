Böbrek yetmezliğinin habercisi olabilir! Böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir? Böbrek sağlığını korumak için ne yapılmalıdır?

Böbrekler bel hizasında ve sırta daha yakın bir konumda, simetrik bir şekilde omurganın iki yanında bulunan bir çift organdır. Böbrek yetmezliği böbrek hastalıklarının ileri aşamasıdır. Sağlığı oldukça etkileyen böbreklerin iyi çalışmasını sağlamak için bol su içmek, maydanoz, yoğurt, kabak çekirdeği gibi besinleri tüketmek gerekmektedir. Böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesini engelleyebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında çevredeki kirliliğe veya toksik bazı ilaçlara maruz kalmak, bir takım akut ve kronik hastalıklar, şiddetli susuzluk ya da dehidrasyon ve böbrek travması bulunur. Böbrek hastalıklarını erken teşhis etmek için vücudunuzda yaşadığınız değişimlere ve belirtilere dikkat etmeniz gerekmektedir. Yorgunluk, mide bulantısı gibi göz ardı edilen rahatsızlıklar böbrek yetmezliği hakkında uyarıcı olabilir.

BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

İdrar miktarının azalması,

Bacaklarda, ayak bileklerinde ve ayaklarda vücuttaki fazla suyun böbrekler tarafından dışarı atılmamasından kaynaklanan şişme,

Açıklanamayan nefes darlığı,

Aşırı uyuşukluk veya yorgunluk,

Kalıcı mide bulantısı,

Akıl karışıklığı,

Göğüste ağrı veya basınç,

Havale veya koma bulunmaktadır.

Böbrek yetmezliğinin erken belirtilerinin fark edilmesi, bu belirtilerin genelde çok hafif ve nüanslı olmalarından dolayı genellikle zordur. Erken belirtiler arasında idrar çıkışında azalma, uzuvlarda şişme ve nefes varlığı bulunmaktadır.

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER