Böbrek yetmezliğinin habercisi olabilir! Böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir? Böbrek sağlığını korumak için ne yapılmalıdır?

Böbrekler bel hizasında ve sırta daha yakın bir konumda, simetrik bir şekilde omurganın iki yanında bulunan bir çift organdır. Böbrek yetmezliği böbrek hastalıklarının ileri aşamasıdır. Sağlığı oldukça etkileyen böbreklerin iyi çalışmasını sağlamak için bol su içmek, maydanoz, yoğurt, kabak çekirdeği gibi besinleri tüketmek gerekmektedir. Böbreklerin sağlıklı bir şekilde işlevini yerine getirmesini engelleyebilecek birçok faktör bulunmaktadır. Bunlar arasında çevredeki kirliliğe veya toksik bazı ilaçlara maruz kalmak, bir takım akut ve kronik hastalıklar, şiddetli susuzluk ya da dehidrasyon ve böbrek travması bulunur. Böbrek hastalıklarını erken teşhis etmek için vücudunuzda yaşadığınız değişimlere ve belirtilere dikkat etmeniz gerekmektedir. Yorgunluk, mide bulantısı gibi göz ardı edilen rahatsızlıklar böbrek yetmezliği hakkında uyarıcı olabilir.
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