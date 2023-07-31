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Böcek ısırığı sandılar, gerçek bambaşka çıktı! Aile öğrendiğinde neye uğradığını şaşırdı

31.07.2023 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kan donduran bir olay yaşandı. Merkez Seyhan ilçesinde, sokakta oyun oynayan 6 yaşındaki kız çocuğu bir anda yere yığıldı. Küçük çocuğun, sırtındaki acıyı böcek ısırığı sanarak ailesine haber vermesi sonrası, çocuklarını hastaneye götüren aile acı gerçekle yüzleşti. Yapılan tetkiklerde küçük kızın sırtına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Ameliyata alınan küçük kızın hayati tehlikesi bulunmazken, aile ise dehşete düşüren olaya tepki gösterdi.

Böcek ısırığı sandılar, gerçek bambaşka çıktı! Aile öğrendiğinde neye uğradığını şaşırdı

Adana'da 6 yaşındaki çocuk, oyun oynarken sırtına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Küçük kızın annesi Canan Ergün, "İnsanlar zevkleri için silah sıkmasınlar. Bir kutlama yaparken silah kullanmasınlar." dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde geçen cuma günü meydana geldi.

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İddiaya göre, 6 yaşındaki Meliha Beray Ergün oturdukları sitenin bahçesinde oyun oynarken bir anda yere yığıldı. Aile, kızlarının sesini duymaları üzerine hemen aşağı indi. Küçük kız, "Sırtımı herhalde böcek ısırdı, çok ağrıyor." dedi.

Aile kızlarını Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada çekilen ultrasonda Meliha'nın sırtına yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Hemen ameliyata alınan ve hayati tehlikeyi atlatan Meliha'nın hastanede tedavisi sürüyor.

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"BİZ HER GÜN ORADA SİLAH SESİ DUYUYORUZ"

Anne Canan Ergün, "Kızımın sırtına kurşun girmiş. Biz bunu ultrason sonucuyla öğrendik. Yetkilerin bunu araştırmasını istiyoruz. Biz her gün orada silah sesi duyuyoruz. Çocuklarımızı aşağı indirip oynatamayacaksak ne yapalım artık. Çocuklarımız artık korkuyor. Hayati tehlike şu anda yok." ifadelerini kullandı.

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"ZEVKLERİ İÇİN SİLAH SIKMASINLAR"

Kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen anne Ergün, "Şu anda tedavimiz devam ediyor ve kalıcı bir şey olmayacak inşallah. Çocuk daha bunun yorgun mermi olduğunu bilmiyor. Bize sırtının böcek ısırdığını söylüyor. Yetkili olmayan insanlar silah kullanmasınlar. Zevkleri için silah sıkmasınlar. Bir kutlama yaparken silah kullanmasınlar. Bunu istiyoruz. Ben hep haberlerde duyup üzülürdüm, şimdi bizim başımıza geldi." diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana yorgun mermi

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