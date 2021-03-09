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Böcekleri tespit edip öldürebilen minyatür drone geliştirildi!

09.03.2021 17:35 | Son Güncelleme:
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Böcekleri tespit edip öldürebilen minyatür drone geliştirildi!

Hollanda'da üniversite öğrencilerinin yurt odalarındaki sivrisineklerden kurtulmak için geliştirdiği drone'lar, seralarda bitkilere zarar veren güvelerden kurtulmak için kullanılmaya başlandı. Avuç içi küçüklüğündeki drone, zararlı ve zararsız böcekleri ayırt ederek öldürebiliyor.

PATS isimli Hollandalı bir girişim firması, seralardaki hassas mahsülleri korumak için zararlı böceklerle savaşan minyatür bir drone geliştirdi.

Böceksavan küçük drone fikri ilk olarak, Delft Teknik Üniversitesi'nde okuyan ve geceleri yurt odalarında onları rahatsız eden öğrencilerden çıktı.

Öğrenciler daha sonra geliştirdikleri drone'u markalaştırarak seralardaki güveleri öldürebilecek özelliklere sahip prototipini de tasarladı.

Dronlar şu anda, dünyanın dört bir yanındaki lüks restoranlar için egzotik bitkiler ve çiçekler yetiştiren seralarda test ediliyor.

Avuç içi kadar küçük olan dronelar ile hem seralarda kimyasal içerikli böcek ilaçları kullanılmaya gerek kalmıyor hem de uğur böcekleri gibi zararsız ya da faydalı canlılar gereksiz yere öldürülmüyor. Drone, zararlı böcekleri tespit ederek, rotor bıçaklarını aktive ediyor ve onları etkisiz hale getiriyor.

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