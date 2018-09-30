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Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 11:28 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı 'Kırbaç fırtınası' uyarısı nedeniyle, Bodrum'da tatilciler, tatillerini erken bitirdi. Bodrum Belediyesi de dün akşam saatlerinde ilçe genelinde hoparlörden, fırtınanın Bodrum'u etkilemeyeceği, normal hayata dönülmesi şeklinde anons yaptırdı.

Bodrum'a 'fırtına' darbesi! Sokaklar bomboş, bu anons yapıldı

Turizmin ve eğlencenin gözde merkezlerinden Bodrum'da fırtına uyarısı nedeniyle tatilciler, tatillerini yarıda kesip evlerine döndü. Sabaha kadar eğlencenin kesilmediği Bodrum sokakları boş kaldı. Restoranlar ve eğlence mekanları sahipleri de işyerlerini erken kapattı.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı fırtına uyarısı nedeniyle, Bodrum'da tatilciler, tatillerini erken bitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmede kasırganın Ege kıyılarını etkilemeyeceği, ancak etkisini yitirerek rüzgar ve yağmur şeklinde görüleceğini açıklamasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Bodrum Belediyesi de akşam saatlerinde ilçe genelinde hoparlörden, fırtınanın Bodrum'u etkilemeyeceği, normal hayata dönülmesi şeklinde anons yaptırdı.

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Ancak belediyenin açıklamasına karşın Bodrum'da dün gece eğlence hayatı durdu. Özellikle Marina bölgesindeki cadde ve sokaklar boşaldı, restoranlar ve eğlence mekanlarının sahipleri de müşteri olmayınca işyerlerini erken kapattı.

Bir restoranda garsonluk yapan Erkut Sarıoğlu, turistlerin fırtınadan endişelendiğini belirterek, "Normalde bu cadde kalabalık olurdu. Gündüz kabalıktı, ancak akşam tatilciler fırtına endişesi nedeniyle çekindi, tedbirini alıp, tatilini erken bitirdi. Tatilciler, sahil kenarını boşattı. Restoranların hepsi boş. Bodrumu erken terk edenler çok fazla" dedi.

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Marina'da esnaf olan Aydın Zengin, yağmur, fırtına ve sel diye tatilcilerin korktuğunu ifade ederek, "Bodrum'un erken boşalmasında fırtınanın etkisi var. Birkaç müşterim fırtına nedeniyle uçak tarihlerini bile erkene aldırdı. Kasırga gelecek diye korttular" diye konuştu.

Marinada taksicilik yapan Emre Çakır ise sokak ve caddelerin boş olduğunu belirtip, "Fırtına gelecek haberleriyle yerli ve yabancı turistler etkilendi. Sokaklar ve caddeler bomboş. Fırtınanın Bodrum'u etkileyeceği uyarısı yapıldığı için sokaklarda kimse yok. Taksiciler olarak biz de etkilendik" dedi.

Kaynak: DHA

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bodrum kırbaç kasırgası Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bodrum Belediyesi fırtına

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Gündem değiştirip ülkedeki batmis ekonomiyi gormezden gelmeyin bu ülke zaten akepe tusunamisi altında fırtına neki....
lan zaten iş yok ortalığı ververeye vermeyin
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