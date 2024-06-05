HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'den ilk açıklama! Tek cümlelik yorum geldi: Akşener-Erdoğan görüşmesi için dikkat çeken sözler

CHP'den ilk açıklama! Tek cümlelik yorum geldi: Akşener-Erdoğan görüşmesi için dikkat çeken sözler

05.06.2024 16:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in sürpriz görüşmesine CHP'den ilk yorum geldi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, güne damgasını vuran görüşme haberini dikkat çeken tek bir cümleyle değerlendirdi. Başarır ayrıca İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun CHP'ye yönelik 'milletvekili transferi' tepkisine de yanıt verdi.

CHP'den ilk açıklama! Tek cümlelik yorum geldi: Akşener-Erdoğan görüşmesi için dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceği haberi siyaset sahnesine bomba gibi düştü. Saat 17.00'de başlayacak görüşmeye ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi.

TEK CÜMLEYLE YORUMLADI

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan-Akşener görüşmesi için "Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Akşener'in kendi takdiridir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başarır'dan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na da yanıt geldi. Dervişoğlu'nun 'milletvekili transferi' tepkisine karşılık olarak Başarır şunları kaydetti:

"Biz muhalefete muhalefet etmiyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce de bunu söyledik. İYİ Parti kurulduğundan bugüne kadar İYİ Parti tabanı ve ona oy veren seçmenle iyi ilişkilerimiz oldu. Onları seviyoruz. Öncelikle Sayın Genel Başkanın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz. Birçok partiden milletvekili çok kıymetli, hocalar partimize üye olmak için başvuruyor. Bunu çok ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz. Hepsini de almıyoruz. Partimize, yürüdüğümüz yolda bu ülkenin aydınlığına katkı sağlayacak milletvekilleri, hocalar, akademisyenler katılıyor. Çok memnun oluyoruz. Bizim bir sayıya, belli bir miktara, milletvekiline ihtiyacımız yok. Orada gördüğümüz, eğitimiyle, duruşuyla arkadaşlarımız katılmak istiyor, değerlendiriyoruz. Bir transfer değil; partilerinden istifa ediyorlar. Sayın Genel Başkan durumu böyle değerlendirmeli. Bizim milletvekili sayımız da grubun çok çok üstünde. Meclis'in en büyük ikinci partisiyiz. Bizim böyle bir ihtiyacımız yok. Ama değer verdiğimiz, halkta karşılık görecek her arkadaşımızın, CHP'nin iktidar yürüyüşünde yer bulacağını söylemek isterim."

AA-20240605-34784151-34784150-CHP_GRUP_BASKANVEKILI_ALI_MAHIR_BASARIR

DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile ilgili şöyle konuşmuştu:

"Bir milletvekilinin parti değiştirdiğine ilk kez şahit olmuyoruz. Ayrıca bu zamana kadar partimizden ayrılıp, başka partilere intisap eden kişilerle ilgili olumsuz beyanlarda da bulunmadık. Suçu, hep kendimizde ve tercihlerimizde aradık. Şimdi de aynı noktadayız. Onlarca liyakat sahibi arkadaşımız sorumluluk üstlenmek üzere görev beklerken, bu sorumluluğu taşıyamayacak vefasızlara makam ve mevki vermişiz. Onları Allah'a ve kendilerini bir makama getirmek için emek sarf edip, ter akıtan dava arkadaşlarımızın tertemiz vicdanlarına havale ediyorum. Bizi ilgilendiren asıl mesele, milletvekili transferlerinin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır. Suçlulukları psikolojilerine yansımış olacak ki bir de utanmadan mazeretlerini sıralıyorlar. Yok yerel seçimlerde şu oldu, yok Bilecik'te şöyle böyle oldu türünden gerekçeler yaratarak, güya bir haklılık oluşturmaya çaba sarf ediyorlar. Utanın beyler, utanın. Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir. Ancak grup başkan vekili aracılığıyla TBMM'de siyaset yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız, o başka tabii."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni görüntüler ortaya çıktı! 2 pilot uçak kazasında şehit olmuştuYeni görüntüler ortaya çıktı! 2 pilot uçak kazasında şehit olmuştu
Türkiye kavruluyor! Adana'da termometreler 50 dereceyi gördüTürkiye kavruluyor! Adana'da termometreler 50 dereceyi gördü
Akıl almaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılarAkıl almaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan CHP İYİ Parti müsavat dervişoğlu
En Çok Okunan Haberler
'Beyni kaynatan bir sıcaklık' Yeni uyarı 'Meteorolojik afet'

'Beyni kaynatan bir sıcaklık' Yeni uyarı 'Meteorolojik afet'

Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar: "Ucuz! Her fırsatta geliyoruz"

Gece gündüz demeden alışveriş yapıyorlar: "Ucuz! Her fırsatta geliyoruz"

Akıl almaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Akıl almaz olay! İçerisine insan koyup binayı yıktırdılar

Hepsiyle önce kahvaltı yapıp sonra katletmiş! Bir evde 4 ceset...

Hepsiyle önce kahvaltı yapıp sonra katletmiş! Bir evde 4 ceset...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Şimdi almanın tam zamanı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.