CHP'den ilk açıklama! Tek cümlelik yorum geldi: Akşener-Erdoğan görüşmesi için dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceği haberi siyaset sahnesine bomba gibi düştü. Saat 17.00'de başlayacak görüşmeye ilişkin CHP'den ilk açıklama geldi.

TEK CÜMLEYLE YORUMLADI

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Erdoğan-Akşener görüşmesi için "Sayın Cumhurbaşkanının ve Sayın Akşener'in kendi takdiridir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başarır'dan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na da yanıt geldi. Dervişoğlu'nun 'milletvekili transferi' tepkisine karşılık olarak Başarır şunları kaydetti:

"Biz muhalefete muhalefet etmiyoruz. 31 Mart seçimlerinden önce de bunu söyledik. İYİ Parti kurulduğundan bugüne kadar İYİ Parti tabanı ve ona oy veren seçmenle iyi ilişkilerimiz oldu. Onları seviyoruz. Öncelikle Sayın Genel Başkanın bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz hiçbir partiden milletvekili transferi yapmıyoruz. Birçok partiden milletvekili çok kıymetli, hocalar partimize üye olmak için başvuruyor. Bunu çok ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz. Hepsini de almıyoruz. Partimize, yürüdüğümüz yolda bu ülkenin aydınlığına katkı sağlayacak milletvekilleri, hocalar, akademisyenler katılıyor. Çok memnun oluyoruz. Bizim bir sayıya, belli bir miktara, milletvekiline ihtiyacımız yok. Orada gördüğümüz, eğitimiyle, duruşuyla arkadaşlarımız katılmak istiyor, değerlendiriyoruz. Bir transfer değil; partilerinden istifa ediyorlar. Sayın Genel Başkan durumu böyle değerlendirmeli. Bizim milletvekili sayımız da grubun çok çok üstünde. Meclis'in en büyük ikinci partisiyiz. Bizim böyle bir ihtiyacımız yok. Ama değer verdiğimiz, halkta karşılık görecek her arkadaşımızın, CHP'nin iktidar yürüyüşünde yer bulacağını söylemek isterim."

DERVİŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, İYİ Parti'den istifa ederek CHP'ye katılan Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile ilgili şöyle konuşmuştu:

"Bir milletvekilinin parti değiştirdiğine ilk kez şahit olmuyoruz. Ayrıca bu zamana kadar partimizden ayrılıp, başka partilere intisap eden kişilerle ilgili olumsuz beyanlarda da bulunmadık. Suçu, hep kendimizde ve tercihlerimizde aradık. Şimdi de aynı noktadayız. Onlarca liyakat sahibi arkadaşımız sorumluluk üstlenmek üzere görev beklerken, bu sorumluluğu taşıyamayacak vefasızlara makam ve mevki vermişiz. Onları Allah'a ve kendilerini bir makama getirmek için emek sarf edip, ter akıtan dava arkadaşlarımızın tertemiz vicdanlarına havale ediyorum. Bizi ilgilendiren asıl mesele, milletvekili transferlerinin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır. Suçlulukları psikolojilerine yansımış olacak ki bir de utanmadan mazeretlerini sıralıyorlar. Yok yerel seçimlerde şu oldu, yok Bilecik'te şöyle böyle oldu türünden gerekçeler yaratarak, güya bir haklılık oluşturmaya çaba sarf ediyorlar. Utanın beyler, utanın. Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir. Ancak grup başkan vekili aracılığıyla TBMM'de siyaset yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız, o başka tabii."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





