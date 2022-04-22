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Bodrum'da 80 milyon TL'lik vurgun! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

22.04.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da yüzlerce kişiyi kar payı vaadiyle dolandırıldı. Başlarda düzenli olarak kar ödemesi yapan firmanın, bir süre sonra ödeme yapmamasıyla büyük vurgun ortaya çıktı. Savcılığa başvuran 800 kişi, toplam 80 milyon TL dolandırıldığını iddia etti.

Bodrum'da 80 milyon TL'lik vurgun! Yüzlerce kişiyi dolandırdılar

80 milyon TL'lik dolandırıcılık Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Zenginlere emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığını iddia eden bir firma, vatandaşlardan para toplayıp kardan pay vermeyi taahhüt etti. 20 bin ile 150 bin TL arasında para topladığı iddia edilen firma, bir süre düzenli ödeme yaptı. Ancak belirli bir zaman sonra vatandaşlara yapılan kar payı ödemeleri hesaplara yatmamaya başladı. Aylardır ödeme yapılmayan vatandaşlar, soluğu Savcılıkta aldı. Mağdurlar, firma yetkilileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyusunda bulundu.

"80 MİLYON TL'LİK VURGUNDAN BAHSEDİLİYOR, YÜZLERCE MAĞDUR VAR"

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, mağdurlarda İsmail Koç , "Firma yetkililerinden biri, eşimin yakın arkadaşıydı. Ev kiralama işler yaptığını söyleyerek, bizden de sermaye yatırmamızı istedi. 15 günde bir, kar payı veriyorlarmış. Eşimin telkinleriyle 150 bin TL verdik. Bizden aldıklarını, bizden öncekilere dağıtmışlar. Yani yem atmışlar. En sonunda büyük bir vurgun yaptılar. Başka yerlerde de yeni vurgunlar yapıyorlarmış. Arsa satıp parasını verenler var. Yüzlerce mağdur var. Yaklaşık 80 milyon TL'lik bir vurgundan bahsediliyor. Şikayetçi olduk. Bizden aldıkları paralarla deve almışlar. 'Bize bir şey olmaz deyip' herkesi korkutuyorlar. Elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Beni kimse kandıramaz, anca eşim kandırırdı. Eşimin sayesinde kandırıldım" diye konuştu.

ISMAIL

"ARABAMI SATTIM, 95 BİN LİRAM GİTTİ"

Mağdurlardan Selnur Erkan, "Bana, 'yurt dışından gelenlere villa kiralıyoruz gelin bize paranızı ödünç verin size kar payı verelim' dediler. Kasım'da arabamı satıp parasını verdim. 3 kez paramın kar payımı aldım. Sonra hep oyaladılar. Anaparamı da vermiyorlar. 95 bin liram gitti. İnşallah daha fazla mağdur yoktur" dedi.

SELNUR

Bodrum'da bazı mağdurlar firma yetkilileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyusunda bulundu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olayda çok sayıda mağdurun ortaya çıkabileceğini belirterek, soruşturmayı derinleştirdi.

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"600 BİN TL DOLANDIRILDIM"

Firmanın hem çalışanı hem de müşterisi olan Deniz Bayram da 600 bin TL dolandırıldığını söyledi. Bayram, söz konusu olayla ilgili kendisi hakkında dolandırıcı diye haber yapanlar hakkında suç duyusunda bulunacağını kaydetti. Bayram, "Dün sosyal medyadan kanal aracılığıyla bazı kişiler tarafından dolandırıcılıkla suçlandım üstüme atılan hiçbir iftirayı kabul etmiyorum. Ben bu firmanın çalışanı olmaktan ziyade aynı zamanda müşterisiyim. Bu firmada çalışan başka arkadaşlar da mağdur. Benim yaklaşık 600 bin lira kadar şahsi bir param gitti. Umarım daha fazla insan dolandırılmadan gerekli işlemler yapılır" diye konuştu.

DENIZ


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bodrum
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