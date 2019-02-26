HABER

Bodrum'da CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

SEÇİM HABERLERİ  | 26.02.2019 13:12 | Son Güncelleme

31 Mart yerel seçimlerine günler kala şok bir gelişme yaşandı. CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü. Daha önce Bodrum Belediye Başkanlığına Mustafa Kocadon’un aday olması ön görülmüş ancak CHP Genel Merkezi’nden onay alınmamıştı. Anketlerde ilk sırada olduğu belirtilen Mustafa Saruhan aday yapılmıştı.

Bodrum'da CHP'li Mustafa Saruhan'ın adaylığı düşürüldü

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan’ın adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne yaklaşık bir ay süre kala siyasi partiler seçim çalışmalarına sürdürürken, Bodrum siyasetinde şok bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü İlçe Seçim Kuruluna yapılan itirazlar, İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirildi.

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan hakkında daha önce verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, İlçe Seçim Kurulu Saruhan’ın aday olmasına sakınca olmadığına dair karar vermişti.

İl Seçim Kuruluna taşınan bu kararı değerlendiren kurul, Mustafa Saruhan’ın hakkında daha önce verilmiş ve kesinleşmiş mahkumiyet kararları nedeniyle isminin YSK’ya bildirildiği tarihte adaylık başvurusu yapamayacağı gerekçesiyle başkan adaylığını düşürdüğü öğrenildi.

CHP İl ve Bodrum İlçe Örgütünde büyük şoka neden olan karar sonrası Mustafa Saruhan’ın Muğla’ya giderek karara itiraz etmesi bekleniyor.

(İHA)

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar
Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...
Anahtar Kelimeler:
bodrum CHP aday Mustafa Saruhan

En Çok Okunan Haberler

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Şenol Güneş istifa edecek mi?

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Diğer Haberler
Dikili'de MHP'nin Belediye Başkan adayı Akın'ın adaylığı düşürüldü

Cumhur İttifakı'nın adayıyla ilgili flaş karar!

Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar

Mansur Yavaş: Ağzımızı açtırmasınlar

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına sert sözler: Bugün bize ihanet edenler...

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz krizinde yeni gelişme!

Kocamaz krizinde yeni gelişme: Aday olamıyor

Şanlıurfa'da flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Flaş gelişme! HDP'li adaylar, Saadet Partisi lehine çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilki Yozgat'ta olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu: İlki Yozgat'ta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.