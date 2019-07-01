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Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 15:51 | Son Güncelleme

Bodrum’da çocuk parkında çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Bodrum'da çocuk parkında korku dolu anlar

Cevat Şakir Mahallesi Ceyhan Sokak üzerindeki çocuk parkında, iddiaya göre 10-12 yaşlarındaki bir erkek çocuğunun yaktığı ateşten yangın çıktı. Parkın zeminindeki kauçuk maddeler birden alev alınca yangın kısa sürede büyüdü. Parktaki salıncak, kaydırak ve spor aletlerinin de tutuştuğu yangını fark eden vatandaşlar, yangını ihbar etti. Metrelerce yükselen alevlerin çıkardığı siyah dumanlar Bodrum’un pek çok noktasından görüldü. Parkın yakınındaki ikametlerde bulunan vatandaşlar da yangının evlerine sıçramaması için bahçe hortumlarıyla alevlere müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

Bir süre sonra yangın mahalline Park ve Bahçeler Müdürlüğü’na ait tanker geldi. Tankere takılan hortumlarla yangın söndürülmeye çalışıldı. Ardından Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri gelerek alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı. Yangının söndürülmesinin ardından mahalleli rahat bir nefes alırken, parkın küle döndüğü görüldü.

Yangını 10-12 yaşlarındaki bir çocuğun çıkardığını öne süren bir mahalle sakini, “Bir saat parkın orada dolaştı. Kaydırakların olduğu yerden duman çıkmaya başladı. Ben bağırınca çocuk kaçtı” dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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