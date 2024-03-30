HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bodrum'da 'ev satışı' cinayeti! 81 yaşındaki komşusunu sokak ortasında öldürdü

Bodrum'da 'ev satışı' cinayeti! 81 yaşındaki komşusunu sokak ortasında öldürdü

30.03.2024 21:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ev satışı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavga kanlı bitti. Bıçak ve silahın kullanıldığı olayda, 81 yaşındaki Bayram Ş. komşusu tarafından sokak ortasında tüfekle vurularak öldürüldü.

Bodrum'da 'ev satışı' cinayeti! 81 yaşındaki komşusunu sokak ortasında öldürdü

Olay, Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi'nde akşam üzeri saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ş. (81) ile ev satışı nedeniyle husumetli olduğu komşusu A.B. (49) arasında sokak ortasında kavga başladı. Bıçak ve silahın kullanıldığı olayda, 81 yaşındaki Bayram Ş. komşusu tarafından tüfekle vuruldu.

AW173657_03

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, vücuduna 4 el ateş edildiği belirlenen Bayram Ş.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini anlaşıldı.

AW173657_01
Katil zanlısı A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde 4 adet boş kovan olduğu görüldü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Bayram Ş.'nin cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile ön otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul seçim sonuçları ne olacak?İstanbul seçim sonuçları ne olacak?
Boru hattı patladı, petrol sulama kanalına karıştıBoru hattı patladı, petrol sulama kanalına karıştı
İzmir'de iğrenç olay! Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz ettiİzmir'de iğrenç olay! Kuzeninin 12 yaşındaki kızını taciz etti
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bodrum
En Çok Okunan Haberler
Hakan Bayrakçı İstanbul anketi sonrası aldığı tepkileri paylaştı

Hakan Bayrakçı İstanbul anketi sonrası aldığı tepkileri paylaştı

Tadilat yapılan dairede acı olay! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Tadilat yapılan dairede acı olay! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Acı haberi yeni aldı! İlk paylaşım geldi

Acı haberi yeni aldı! İlk paylaşım geldi

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev, çocukların eğitim masrafını karşılama... Eleman bulamadığı için şikayetçi: Yaz ayı için karavanı da var

10 gündür kayıptı! Edirne'de kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdü

10 gündür kayıptı! Edirne'de kan donduran cinayeti JASAT dedektifleri çözdü

Fatih Altaylı 'Şükrü Genç’i yolda görsem elini sıkmam' demişti! Programına konuk aldı, sebebini böyle açıkladı

Fatih Altaylı 'Şükrü Genç’i yolda görsem elini sıkmam' demişti! Programına konuk aldı, sebebini böyle açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.