Bodrum'da 'ev satışı' cinayeti! 81 yaşındaki komşusunu sokak ortasında öldürdü

Olay, Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi'nde akşam üzeri saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ş. (81) ile ev satışı nedeniyle husumetli olduğu komşusu A.B. (49) arasında sokak ortasında kavga başladı. Bıçak ve silahın kullanıldığı olayda, 81 yaşındaki Bayram Ş. komşusu tarafından tüfekle vuruldu.

SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDI

İhbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, vücuduna 4 el ateş edildiği belirlenen Bayram Ş.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini anlaşıldı.



Katil zanlısı A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde 4 adet boş kovan olduğu görüldü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Bayram Ş.'nin cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri aracı ile ön otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





