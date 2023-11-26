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  4. Bodrum'da korkunç manzara! Denizde ve sahilde iki cansız beden bulundu

Bodrum'da korkunç manzara! Denizde ve sahilde iki cansız beden bulundu

26.11.2023 22:56 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahilde ve denizde iki cansız beden bulundu. . Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemelere göre 2 cesedin de düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum'da korkunç manzara! Denizde ve sahilde iki cansız beden bulundu

Korkunç olay, Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın sahiline giden vatandaşlar sahilde bir kişinin hareketsiz ve yarı çıplak şekilde yattığını gördü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Sahil Güvenlik ekiplerinin denizde yaptığı incelemede bir cesede daha rastlandı. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUKLARI DÜŞÜNÜLÜYOR

Yapılan incelemelere göre 2 cesedin de düzensiz göçmenlere ait olduğu düşünülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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