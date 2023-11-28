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Bodrum'da korkunç olay! Rus anne ve kızın cesetleri çarşafa sarılıp iple bağlanmış halde bulundu

28.11.2023 19:34 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İhbar üzerine İçmeler'deki sarp araziye gelen polis ekipleri, Rus uyruklu anne ve kızının cansız bedenlerini buldu. Cesetlerin çarşafa sarılıp iple bağlanmış halde araziye bırakıldığı belirlendi.

Bodrum'da korkunç olay! Rus anne ve kızın cesetleri çarşafa sarılıp iple bağlanmış halde bulundu

Bodrum'da akşam saatlerinde İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarındaki sarp arazide, 2 adet ceset bulundu. Biri kız çocuğu diğeri kadın 2 kişinin cesedinin bulunduğu ihbarının ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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ÇARŞAFA SARIP KAYANIN ARKASINA GİZLEMİŞLER

Polis ekiplerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Çarşafa sarılıp iple bağlanmış haldeki cesetlerden birinin kayanın arkasına gizlendiği, diğerinin ise arazi üzerinde bulunduğu tespit edildi.
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Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin desteğiyle cesetler bulunduğu yerden çıkarılıp Bodrum Belediye Cenaze Hizmetleri aracına alındı.

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Rus uyruklu anne ve çocuğuna ait olduğu değerlendirilen iki ceset otopsiye gönderildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum ceset
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