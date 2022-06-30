Bodrum'da korkunç olay! Yat şirketlerinde çalışan Rus kadın, villasında ölü bulundu

Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'da korkunç bir olay yaşandı. Ünlü yat yapım şirketlerinde yönetici asistanlığı yapan 43 yaşındaki Rus Natalia Spatar yaşadığı villada ölü bulundu. Korkunç olay, kötü kokular gelmesi üzerine ortaya çıkarken, Spatar'ın ölümü kentte büyük üzüntüye neden oldu...

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve ünlü yat yapım şirketlerinde yönetici asistanlığı yapan 43 yaşındaki Rus Natalia Spatar’ın, Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi’nde yaşadığı sitedeki komşuları, villasından pis kokular gelmesi üzerine eve gitti.

GÜNLER ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Kapının kilitli olduğunu gören komşularının polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi ile eve gelen ekipler çilingir aracılığı ile kapıyı açıp içeri girdi. Spatar'ın yatakta hareketsiz olarak yattığı ve yaklaşık 5-6 gün önce öldüğü belirlendi. Spatar'ın ölü bulunması yat sektöründe üzüntü yarattı.

Yaklaşık 12 yıldır Bodrum'da yat sektöründe çalışan Spatar'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

