HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum'da lahitte bulunan eserler Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlandı

Bodrum'da lahitte bulunan eserler Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlandı

08.05.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kapağını açtığı 2 bin 400 yıllık lahitten çıkartılan eserler, Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye başlandı.

Bodrum'da lahitte bulunan eserler Bodrum Kalesi'nde sergilenmeye başlandı

İlçede bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan lahitteki pelike, altın yüzük, altın kolye gibi parçaların Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesindeki restorasyon çalışması tamamlandı.

ÖZEL ALANA ALINDI

Yaklaşık bir ay laboratuvar ortamında restorasyona tabi tutulan ve arkeoloji dünyasına ışık tutacağı düşünülen eserler, Doğu Nekropolü Salonu'nda özel bir alanda sergileniyor.

İnşaat yapımı sırasında bulunan lahit mezar 2 bin 400 yıl sonra gün yüzüne çıktıİnşaat yapımı sırasında bulunan lahit mezar 2 bin 400 yıl sonra gün yüzüne çıktı

TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKMESİ BEKLENİYOR

Eserlerin, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Nisan'da Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde 2 bin 400 yıllık lahitin kapağını törenle açmış, mezardan iki iskelet ile pelike, altın yüzük, altın kolye parçaları, sikke ve amhoriskoslara ait kırık ağız parçaları çıkmıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndüÇatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndü
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Muğla Mehmet Nuri Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! Toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı

Kritik veriler açıklandı! Toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Soruşturma talep ediyorum

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Soruşturma talep ediyorum

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

47 yaşındaki Songül Karlı'dan iç çamaşırlı paylaşım

47 yaşındaki Songül Karlı'dan iç çamaşırlı paylaşım

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Erdoğan'dan açıklama! Tam kapanma uzatılacak mı?

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

Vatandaş pazara akın etti, marketlerin yaptığı tepki çekti

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

Bakan Koca vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini yeniden paylaştı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

20 Years Challenge akımına katılanlara yapay zeka uyarısı

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Tam kapanma bir hafta uzayacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.