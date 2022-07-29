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Bodrum'da lüks yata operasyon! Ateş açılarak durdurulmuştu, Bakanlık detayları paylaştı

29.07.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum açıklarındaki nefes kesen operasyon gündem yaratmıştı. ABD bayraklı lüks yat 'dur' ihtarına uymamış, Türk karasularından çıkmak üzereyken Sahil Güvenlik tarafından ateş açılarak durdurulmuştu. Operasyonun detaylarını açıklayan İçişleri Bakanlığı, lüks yatta 84 kg uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da açıklama geldi. İşte nefes kesen operasyonla ilgili tüm ayrıntılar...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin lüks yata düzenledikleri operasyon gündem oldu. Ateş açılarak son anda durdurulan lüks yatta ne olduğu merak konusu olurken, söz konusu operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Operasyonun detaylarını paylaşan Bakanlık, söz yatta uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

LÜKS YATA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 26 Temmuz'da Muğla'nın Bodrum ilçesi Güllük Limanı’na intikal halinde olan Vanuatu bayraklı 92 metre boyundaki 'Ocean Blue' isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair bildi alındı. Bunun üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

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Operasyon kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ticari gemi takibe alındı. Takip sırasında Güllük Körfezi açıklarında ABD bayraklı 'Belgor' isimli motor yatın ticari gemiye yanaşıp ayrıldığı tespit edildi. Bunun üzerine ticari gemi durduruldu.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Ancak ABD bayraklı motor yat yapılan tüm sesli ve görüntülü ikazlara rağmen durmayarak kaçmaya devam etti. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 1 helikopter tarafından motor yat takibe alındı. Yat, uzun süren bir takibin ardından önleme manevraları ile zor kullanılarak durduruldu. Motor yatta bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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UYUŞTURUCUYU DENİZE ATMIŞLAR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan arama kararı doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince 'Belgor' isimli motor yat ile 'Ocean Blue' isimli ticari gemide ve denizde arama yapıldı. Aramalarda denize atıldığı tespit edilen yaklaşık 60 kilo, kıyıda yaklaşık 21 kilo olmak üzere toplam 81 kilo kokain ve ticari gemide yaklaşık 3 kilo skunk ele geçirildi.

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Yakalanan ticari gemi ve motor yatta, denizde ve kıyı şeridinde arama faaliyetlerine devam ediliyor.

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İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonla ilgili yaptığı açılamada "Ekiplerimiz tarafından ticari gemi ve motor yata yönelik müşterek uyuşturucu operasyonunda
81 kg kokain be 3 kg skunk ele geçirildi. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.

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(DHA)

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Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ülke yol geçen hanı oldu para pul oldu tabi adam Bi bozduruyo Bi çuval para ohhhh harca harca
ABD bayraklı ama sahibi muhtemelen Türk vatandaşıdır
Kurtlar vadisi dizisinde gemiyi batırmışlardı

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