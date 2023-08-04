HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bodrum'da su isale hattındaki patlama hayatı felç etti! Saatlerce trafikte kaldılar

Bodrum'da su isale hattındaki patlama hayatı felç etti! Saatlerce trafikte kaldılar

04.08.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da sabah saatlerinde Bitez Mahallesi’ndeki su ana isale hattının patlaması hayatı adeta felç etti. Patlağın onarılması çalışmaları nedeniyle bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı. Ana ve ara yollarda trafik durma noktasına gelirken, birkaç kilometrelik mesafeyi saatlerce geçemeyen sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri yolları açmak için uzun süre uğraştı.

Bodrum'da su isale hattındaki patlama hayatı felç etti! Saatlerce trafikte kaldılar

Bodrum'da sabah 07:40 sıralarında Bitez Atatürk Bulvarı’ndaki su ana isale hattında patlama meydana geldi. Su patlağını onarmak için yolu kapatan ekipler ana yolların kitlenmesine neden oldu. Çalışmalar nedeniyle Bitez Yalısı’ndan Ortakent’e giden yol ise trafiğe kapandı.

bodrumda-su-isale-hatti-patladi-cadde-suyla-doldu_5469_dhaphoto6

SAATLERCE YOLDA KALDILAR

Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum- Turgutreis karayoluna yönelince karayolunda aşırı trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Ortakent Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında araçlar tampon tampona ilerledi. Bitez Adliye Caddesi ve ara sokaklarda da trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.

913741647210d2f4ab0b5ea1727ca231

Ortakent istikametine gitmek isteyen bazı sürücüler, adliye ve mezarlık arasındaki yola yönelince o nokta da trafik sıkışıklıkları meydana geldi. Sürücüler 3 kilometrelik yolu 3 saatte aşamazken, duruma tepki gösterdi.

6e5e5778d5d110600d2b7de14f079921

Trafiğin durması ve kilometrelerce araç kuyruklarının oluşması nedeniyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm trafik ekipleri trafiği düzenlemek için uzun çabalar sarf etti. Tüm kavşaklarda ve ara sokaklarda trafik polisleri yolları açmaya çalışıyor. (DHA-İHA)

bodrumda-su-isale-hatti-patladi-cadde-suyla-doldu_5469_dhaphoto1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ömer Çelik, 'vahim netice' diyerek tepki gösterdi!Ömer Çelik, 'vahim netice' diyerek tepki gösterdi!
Tokat'ta inşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralıTokat'ta inşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı!Adıyaman'da trafik kazası: 7 kişi yaralandı!
Anahtar Kelimeler:
Bodrum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

“28 gün içinde var olup olmadıklarını öğreneceğiz”

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

İndirimli alışverişin keyfi bir başka! Ünlü markalardaki %40'a varan indirimleri sizin için seçtik

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

14 gün boyunca gemi dümeninde yaşadılar! “İdrarımızı içtik”

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.