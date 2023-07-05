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Bodrum'daki otelde korkunç olay: Görenler dehşete düştü! Havuzun tabanında...

05.07.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişi, ailesinin işlettiği otelin yüzme havuzunda ölü bulundu. Vatandaşların fark ettiği olayda, manzarayla karşılaşanlar dehşete düştü. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Bodrum'daki otelde korkunç olay: Görenler dehşete düştü! Havuzun tabanında...

Kan donduran olay, Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar bir kişinin otelin havuzunda hareketsiz şekilde buldu. Görenleri şoke eden manzaranın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

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OTEL İŞLETMECİSİNİN OĞLU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde havuzun tabanına batan 34 yaşındaki Uğur C.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Yaşamını yitiren Uğur C.’nin, otel işletmecisinin oğlu olduğu bilgisine ulaşılırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekiplerinin destekleriyle havuzdan çıkarılacak cenaze otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Muğla Bodrum ceset havuz

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