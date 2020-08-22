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Bodrum'daki ünlü plajlar kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 00:13 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 beach club Kaymakamlık tarafından 4 günlüğüne mühürlendi.

Bodrum'daki ünlü plajlar kapatıldı

Gümbet sahilinin en hareketli 2 beach club işletmesinin Bodrum Belediye ekipleri ve emniyet güçlerince maske, mesafe, hijyen kurallarına uymadıkları tespit edildi.

Bodrum Kaymakamlığınca ilk önce uyarı alan 2 işletme aynı şekilde kuralları ihlal edince para cezası kesildi. Pandemi kurallarına uyulmadığı 3’üncü kez tespit edilen işletmeler akşam saatlerinde yetkililer tarafından mühürlenerek 4 günlüğüne işletmeleri kapattırdı.

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İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre, restoran-kafe ruhsatı ile çalışan iki işletmenin ruhsata aykırı gece kulübü bar gibi işletildiği de öğrenildi.

Bodrum’da Kovid-19 kurallarına aykırı birçok işletmenin de tespit edildiği öğrenildi. Türkiye’nin en ünlü 10 gece kulübü ise süresiz olarak geçtiğimiz günlerde kapatılmıştı. Bodrum’da şu ana kadar 10 işletme süresiz 2 işletme ise 4 günlüğüne kapatılmış oldu. (İHA)

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