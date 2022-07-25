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Bodrum-Kos arasında sefer yapıyordu: Onlarca yolcu bulunan feribot denizin ortasında arızalandı

25.07.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum ile Yunanistan'ın Kos Adası arasında makine arızası yaşayan Sea Star Makri isimli 35 metre boyundaki ve içinde 218 kişi bulunan feribot, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne ait botla kurtarıldı.

Bodrum-Kos arasında sefer yapıyordu: Onlarca yolcu bulunan feribot denizin ortasında arızalandı

İçinde 218 yolcusu bulunan 35 metre boyundaki yolcu gemisi Bodrum-Kos Adası arasında makine arızası yaptı.

Sea Star Makri isimli 35 metre boyundaki yolcu gemisi Yunanistan’ın Kos Adası ile Bodrum arasında açık denizde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünden yardım talebi üzerine bölgeye KIYEM-6 hızlı tahliye botu sevk edildi.

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İçinde 218 yolcusu ile açık denizde sürüklenen Sea Star Makri isimli yolcu gemisi Kıyem-6 can kurtarma botuna yedeklenerek Bodrum Cruises Port’a emniyetle yanaştırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum feribot
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