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Bodrum sahillerinde plajlar doldu taştı

12.09.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklıkları 30 derecenin üzerine çıktı. Sıcak havayı değerlendirmek isteyenler hafta sonu plajlara akın etti. Yoğunluk yaşanan plajlarda yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu.

Okulların uzun bir zamanın ardından açılmasıyla yerli turist yoğunluğunun azaldığı Bodrum’da hafta sonunda sahiller temmuz ve ağustos aylarını aratmadı. Hafta sonu tatili için ilçeye gelen tatilcilerle birlikte Bodrum sahillerinde yaz yoğunluğu yaşandı.

"DENİZ SOĞUKMUŞ AMA DAHA GÜZEL OLMUŞ"

Turistler ve ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, yarımadanın dört bir yanında deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kumbahçe sahilinde denizin tadını çıkaran Ali Karakuş, “Hava çok güzel. Deniz de biraz soğukmuş ama daha güzel olmuş. Tam girilecek şekilde. Bodrum her zaman güzel. Sonbaharı güzel, yazı güzel, ilkbaharı güzel, kışı güzel. Bodrum’u seviyoruz. İnsanları buraya bekliyoruz. İyi bir dinlenme, iyi bir tatil için çok güzel bir ilçemiz” diye konuştu.

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"İNŞALLAH BURAYA YERLEŞİRİZ"

İlçeye eşi ile tatile gelen Şengül Darendelioğlu da, “Biz zaten eşimle Bodrum’u çok seviyoruz, aşığıyız. İnşallah da buraya yerleşiriz diye umut ediyorum. Öyle bir temennimiz, dileğimiz var. Mükemmel bir yer” dedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum
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