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Bodrum'da helikopterli trafik denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 18:50 | Son Güncelleme

Bodrum'da helikopterli trafik denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince, helikopter desteğiyle trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte çok sayıda yerde uygulama noktası oluşturarak denetim yaptı.

Turizm merkezlerindeki ana güzergahlarda uygulamalar yapan jandarma ekipleri, Bodrum Turgutreis Akyarlar kara yolununu helikopterle izledi.

Helikopterden hatalı sollama yaptığı, emniyet kemeri takmadığı bildirilen araçlar, uygulama noktalarında durduruldu. Bu sürücülerden bazıları, yaptıkları hataların helikopterden tespit edildiğini öğrenince şaşırdı.

Sürücülere, emniyet kemeri takmaları ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşmamaları gibi uyarılarda bulunuldu.

Denetimler kapsamında, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılan sürücülerden 3'üne cezai işlem uygulandı.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum helikopter Jandarma trafik kontrol

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