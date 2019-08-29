HABER

Bodrum'da hükümlülerden çevre temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 16:51 | Son Güncelleme

BODRUM'da, ilçe protokolünün de katılımıyla hükümlüler tarafından çevre temizliği yapıldı.

BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, ilçe protokolünün de katılımıyla hükümlüler tarafından çevre temizliği yapıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında hükümlüler için imzalanan 'Hep birlikte temiz bir geleceğe' protokolü kapsamında, Gümbet Değirmenler bölgesinde çevre temizliği yapıldı. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Hasan Boran Bozdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Özmen, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez ve bazı daire amirleri, eldiven takarak temizlik çalışmasına katıldı. Kıyı temizliği sonrası açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Yılmaz, projenin, hükümlülerin topluma yararlı işlerde çalışmaları açısından çok önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Yılmaz ayrıca Bodrum'un sembolü olan yel değirmenlerinin bakım ve onarımı ile çevre düzenlemesi için Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanarak Anıtlar Kurulu'na sunulan projenin de çok önemli olduğunu dile getirdi. Projeye katılımın yoğun olduğunu belirten Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Arslan ise katılan herkese teşekkür etti. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Yurt da "Toplanan çöplerin insan kaynaklı olması, kendi elimizle çevreyi kirletiyor olmamız çok acı. Bodrum'u temiz tutmak için hükümlülerle birlikte yürüttüğümüz çalışmaları sürdürüyoruz. Etkinlik, onların sosyal hayata adapte olmaları için de önemli bir uygulama. Aynı zamanda dikkatleri çevreye ve çevre kirliliğine çekerek, toplumsal bir farkındalık da yaratıyoruz" diye konuştu. Öte yandan ağustos ayı içinde ikinci kez çevre temizliği yapılan bölgeden yaklaşık 1 ton atık toplandı.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde esnaf daire başkanlığı kuruluyorDiyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde esnaf daire başkanlığı kuruluyor
Kadına şiddeti protesto ettilerKadına şiddeti protesto ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Paranızı iade alabilirsiniz! Son gün 2 Eylül

Galatasaray'dan Falcao bombası

Galatasaray'dan Falcao bombası

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'idam' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

Alevler hastanenin olduğu bölgeye ilerliyor

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.