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Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 13:44 | Son Güncelleme

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ Bodrum'da batan fiber teknede, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5)

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ
Bodrum'da batan fiber teknede, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaşıldı. Tekne faciasında ölenlerin sayısı, 12'e yükseldi. Yaşamını yitiren kaçak göçmenlerden 9'unun yetişkin, 3'ünün ise çocuk olduğu belirtildi. Bunlardan 8'inin erkek ve 1'inin kadın yetişkin olduğu, 2'sinin erkek çocuğu, 1'inin ise kız çocuğu olduğu kaydedildi. Suriye, Filistin ve Somali uyruklu kaçak göçmenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5)Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5)Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5)Bodrum'da kaçakları taşıyan tekne battı (5)

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