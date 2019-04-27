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Bodrum'da 'kapının önünü süpür' sloganlı temizlik hareketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:48 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir grup vatandaş, daha temiz bir çevre için "Kapının önünü süpür" sloganıyla bir temizlik hareketi başlattı.

Bodrum'da 'kapının önünü süpür' sloganlı temizlik hareketi

BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir grup vatandaş, daha temiz bir çevre için "Kapının önünü süpür" sloganıyla bir temizlik hareketi başlattı.
Bitez Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Ceren Çekiç ve arkadaşları, çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla, 'Kapının önünü süpür' adını verdikleri temizlik hareketini sosyal medyadan başlattı. Bu kapsamda, ilçenin en güzel koylarından Akvaryum ve Adaboğazı mevkilerinde çevre temizliği yapıldı. 8 gönüllünün katılımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmada, 10 torba çöp toplandı. Çöpler 'Aksona' adlı teknenin botuyla limana taşınıp, belediye yetkililerine teslim edildi. Gönüllüler ayrıca çevrede buldukları tahtalara ise 'Geldin, keyfini sürdün, giderken çöpünü de götür', 'Hepsi sana geri dönecek. Çöp atma' ve 'Maviyi sev, balığı koru' yazılı notlar bırakıp ağaçlara astı.
Temizlik hareketi, gönüllülerden Mustafa Ünlü tarafından havadan da görüntülendi. Başlattığı kampanya hakkında açıklama yapan Ceren Çekiç, "Herkes yaşadığı yerdeki koyları temizlerse, çok sayıda koyumuz temiz kalabilir. Bence düzenli aralıklarla gelip bunları yapmalıyız. Beklemek yerine bu hareketle çoğalıp daha çok kişiyle çöp toplamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da 'kapının önünü süpür' sloganlı temizlik hareketiBodrum'da 'kapının önünü süpür' sloganlı temizlik hareketiBodrum'da 'kapının önünü süpür' sloganlı temizlik hareketiBodrum'da 'kapının önünü süpür' sloganlı temizlik hareketi

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