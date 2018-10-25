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Bodrum'da makilik yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 23:02 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı - Yalıkavak açıklarında demirli duran bazı teknelerin kaptanları, teknelerin projektörlerini açarak ekiplerin çalışmalarına destek oldu

MUĞLA (AA) - Bodrum Yalıkavak'ta, makilik ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür mevkindeki makilik, otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarla kısa sürede yayılan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu arada, ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına, Yalıkavak açıklarında demirli teknelerin kaptanları destek verdi. Lüks teknelerin projektörlerini açan kaptanlar, bölgeyi aydınlatarak ekiplerin çalışmalarını daha kolay yürütmelerini sağladı.

Yangın nedeniyle yaklaşık 5 hektar makilik ve otluk alanın zarar gördüğü bildirildi.

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