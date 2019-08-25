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Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 16:35 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu, imara aykırılıkları tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, imara aykırılıkları olduğu belirlenen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemleri sürüyor.

Türkbükü Mahallesi Çetiliburnu mevkisindeki rezidans ve villa inşaatının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili dün başlatılan yıkım işlemine devam edildi. İnşaat sahipleri, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde yıkımı sürdürdü.

İş makinelerinin ulaşım sağlayamadığı yapıdaki bazı noktalarda yıkım, işçilerce iskele kurularak gerçekleştirildi. Çalışmaların birkaç gün daha süreceği belirtildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait tekneyle Bodrum'da 20 Ağustos'ta kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilçenin Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinin kıyı şeridinde imara aykırı olduğu tespit edilen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı.

Göltürkbükü ve Gündoğan sınırında bulunan rezidans, villa ve otel inşaatı projesinde de inceleme yapan Kurum, projedeki imara aykırı olan kısımları yerinde tespit etmişti.

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