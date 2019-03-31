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Bodrum'da seçmen sandığa koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

BODRUM'da seçmenler, oy kullanımının başladığı saat 08.00'den itibaren sandıkların kurulduğu okullara akın etti.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da seçmenler, oy kullanımının başladığı saat 08.00'den itibaren sandıkların kurulduğu okullara akın etti. Katılım oranının yüksek olmasının beklendiği Bodrum'da 375 sandıkta 130 bin 972 seçmenin oy kullanak. Bodrum'da, sabah erken saatlerden itibaren oylarını kullanacak olan Bodrumlular, okul bahçelerini doldurdu. Belediye başkan adayları da sandık başına gitti. Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Bodrum Belediye Başkan Adayı Tahir Ateş, oyunu Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu 1143 No'lu sandıkta, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Ortakent Yahşi Özel eğitim Uygulama Okulu'ndaki 1357 No'lu sandıkta, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun Bodrum Anadolu Lisesi'ndeki 1100 No'lu sandıkta oylarını kullandı. Sosyal medya hesaplarından oylarını kullandıklarını belirten paylaşımlar yapan başkan adayları, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.

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