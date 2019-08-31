Bodrum'da uyuşturucu hap operasyonu

Mehmet Can MERAL / BODRUM, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele konusunda yürüttükleri çalışmalar neticesinde, Turgutreis Mahallesi'nde oturan K.G. ile A.T.'nin ecstasy maddesi sattıkları ve kaldıkları evde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulundurdukları yönünde istihbarat aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan adamada ise 400 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G. ile A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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