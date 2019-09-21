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Bodrum'daki o projenin rezidans kısmındaki blokları yıkılıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

'PROJEYİ REVİZE EDİYORUZ' Bodrum'da inşaatı durdurulan The Bo Viera Projesi'nin imara ve yapı ruhsatına aykırı rezidans kısmındaki blokların yıkım çalışmaları sürüyor.

'PROJEYİ REVİZE EDİYORUZ'
Bodrum'da inşaatı durdurulan The Bo Viera Projesi'nin imara ve yapı ruhsatına aykırı rezidans kısmındaki blokların yıkım çalışmaları sürüyor. Projeyi gerçekleştiren BESA Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye yatırım yapan, ülkesini seven, Bodrum'a doğasına ve değerlerine saygılı bir kurum olarak The Bo Viera projemizle ilgili gelişmeleri size BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve mimarı olarak iletmek isterim. Yaklaşık yarım asırdır başkent Ankara'ya ve Türkiye'ye yatırım yapan BESA Grup olarak, Bodrum'un değerinin farkındayız ve bunu içselleştirdik. Bodrum, dünyanın en güzel sahil beldelerinden biri. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Bodrum mimarisi konusundaki hassasiyetini gözeterek, projeyi revize ediyoruz. Revizyonu yaparken, ruhsatta öngörülenin çok üzerinde bir iyileştirme yapacağız. Revize ederken, tatil evi satın alan müşterilerimizin haklarını da gözeteceğiz."

BODRUM (Muğla), (DHA)

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