ADDİS ABABA (AA) - Etiyopya Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Tewolde Gebremariam, 157 kişinin ölümüne yol açan uçak kazasına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Boeing 737 Max uçağına ilişkin pek çok soru halen cevapsız." dedi.

Gebremariam, yaptığı yazılı açıklamada, şirketin kazada neyin ters gittiğine ilişkin hem ABD hem de diğer ülkelerdeki araştırmacılarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğine ve "hakikati" öğreneceklerine işaret eden Gebremariam, "Şu aralar, kazanın sebebine ilişkin spekülasyon yapmak istemiyorum. Boeing 737 Max uçağına ilişkin pek çok soru halen cevapsız. (Kazada) Neyin yanlış gittiğinin ortaya çıkarılması için eksiksiz ve şeffaf bir iş birliği sözü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Etiyopya Hava Yollarının uçak üretici firması Boeing ile yıllardır iş birliğini yaptığını ve ortak çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Gebremariam, şirketin filosunun üçte ikisinin bu şirketin uçaklarından oluştuğunu hatırlattı.

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