Boğa burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında boğa burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarını 2022 yılı içinde devam ediyoruz. 2022 yılında boğa burçlarının aşk, kariyer ve sağlık hayatı nasıl olacak? Yıl içindeki retrolar nasıl etkileyecek? İşte boğa burcu 2022 yılı yorumu...

BOĞA BURCU 2022 BURÇ YORUMU (21 NİSAN-22 MAYIS)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Burcunuzun yönetici gezegeni Venüs olduğu için bu retro sürecinden en çok etkilenen burçlardan biri olabilirsiniz. Geleceğe dair hayaller, planlar ve hedefler her zamankinden önemli ve ön planda olacak. Geleceğinizi sorgulayacak, önünüzü görme isteğinin arttığını fark edeceksiniz. Geçmiş ilişkiler, ilişkilerdeki eski konular bu dönemde tekrar ortaya çıkabilir. Uzaklardaki kişilerden haber alabilir, karşılaşabilir veya tekrar görüşebilir. Evliliğe dair planlarınızda ise ertelenmiş kutlamalar bu tarihlerde gerçekleşebilir. Fakat bu tarihlerdeki evlilik planlarında yeniden düzenlemeler, plan ve tarih değişiklikleri olabilir.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca hayaller, umutlar ve dilekler önem kazanacak ve yaşamdan ne istediğinize karar vermeniz gerekecek. Zira bu dönemde dilek ve isteklerinizi hayatınıza daha hızlı çekebilir, imkansız gördüğünüz durumların gerçekleşmesiyle karşılaşabilirsiniz. Finansal konularda büyük ortaklıklar, büyük girişimlere dair projeler içinde olabilirsiniz. Sosyal medya aracılığıyla önemli paralar kazanabilirsiniz. Arkadaş ve sosyal çevreniz genişlerken, gireceğiniz ortamlar size yeni perspektifler kazandıracaktır.

EĞİTİM HAYATINI ETKİLEYECEK

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle plan dışı veya aniden ortaya çıkan yurtdışı seyahatleri gündeminize gelebilir. Bu durum bazılarınız içinse eğitimlerle ilgili çalışabilir. Yepyeni bir eğitim süreci içerisine girebilir, uzamış eğitimlerinizde mezuniyet ve tamamlanma söz konusu olabilir. Dönem içerisinde araçlarla ilgili kazalara, teknolojik aletlerde arızalanmalara, çalıntı ve kayıp durumlarına, dolandırılmalara karşı daha dikkatli olmalısınız. İki kere düşünüp bir hareket etme zamanı. Borç alma-verme gündemlerinde daha çekimser olun.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında dış görüntünüzle ilgili önemli değişiklikler yaptırabilirsiniz. Bir süredir cesaret edemediğiniz operasyonlara girebilir, hem sağlık hem estetik amaçlı destekler alabilirsiniz. Özgüvenin ve ne istediğinize karar vermenin çok daha önemli olduğu bir süreç içerisindesiniz. İlişkilerinizde net ve kendinden emin bir duruş, isteklerinizi karşınıza getirebilir, dileklerinizi hayatınıza çekebilirsiniz. Aynı zamanda şükür ve teşekkür hali, hayatınızda bolluk ve bereket enerjisini daha güçlü çalıştırır.

İÇ SORGULAMA ZAMANI OLACAK

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde kısa süreli, küçük ve parça parça harcama artışlarından bahsedecek. Hayatınızın farklı alanlarında isteklerinizi sorgulayacak ve bir iç sorgulama geçireceksiniz. Nerede esnek olmanız, nerede sabit kalmanız gerektiğini daha iyi anlamaya odaklanın. Maddi hasarlı kazalara karşı dikkat edin. Kısa süreli bir eğitim satın alabilir, kısa süreli bir yolculuk yapabilirsiniz.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu aylarda, Nisan ayı ve civarında gündeme gelmiş, ortaya çıkmış konularınız uygulamaya konulabilir veya tamamlanma sürecine geçebilir. Yaz aylarında hayatınızla ilgili uzun yıllardır devam eden düzeniniz ve rutininiz birden bozulabilir, değişebilir. Kendinizi bambaşka, beklemediğiniz bir düzenin içinde bulabilirsiniz. Bu süreç özellikle uzun süredir bekar olanlar ani gelişen, güçlü ilişkilerin içine dahil edebilir. Hızlı bir evlilik kararı alınabilir. Çocuk sahibi olma, doğurganlığın yükseldiği ve gebelik potansiyelinin arttığı bugünlerde, gebelik haberiyle evlilik kararı alabilir veya evlilik içerisinde gebelik haberi alabilirsiniz.

BU DÖNEMDE SAĞLIĞINIZA DİKKAT EDİN

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak. Sağlığınızla ilgili bazı ilaç tedavileri alabilir, kısa süreli bir operasyon geçirebilirsiniz. Kilo almaya ve vermeye daha açık, sık kilo alıp verebileceğiniz bir süreç olabilir.

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketiyle, finansal planlarınızın ve para yönetiminizin değişeceği bir süreç başlayacak. Proje bazlı iş yapanlar için bu dönem birden fazla iş ve projeyi gündeme getirebilir. Satış bazlı iş yapanlar için küçük yenilikler ve değişiklikler satışları ve beraberinde kazançları arttırabilir. İlişkilerinizde maddi-manevi fedakarlıklarınızı gözden geçirmeniz, sınırsız fedakarlıklar ve vericilik içine girmemeniz gereken bir dönemdesiniz. Taşınma konuları bu tarihlerde birden ortaya çıkabilir ve bu süreç para çıkışlarını hızlandırabilir. Paranın hem geleceği hem gideceği bu süreçte panik moduna girmeyin ve bolluk bilinci içinde kalmaya çalışın.



