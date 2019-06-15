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Boğaları ile kampa girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenecek ödüllü boğa güreşleri öncesi boğalar sahipleri ile yaylada kampa girdi.

Boğaları ile kampa girdiler

Selçuk BAŞAR-Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN,(Rize),(DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenecek ödüllü boğa güreşleri öncesi boğalar sahipleri ile yaylada kampa girdi. Sabah yürüyüşü ve koşu yaptırılan boğalar, pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenerek güreşlere hazırlanıyor.
Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda yarın 25'inci Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali düzenlenecek. Festival kapsamında ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde ödüllü boğa güreşleri gerçekleştirilecek. Güreşler öncesi sahipleri boğaları ile Galer Düzü Yaylası'nda kampa girdi. Yaylada sahiplerinin kampa aldığı boğalar, sabah yürüyüşü ve koşu ile spor yaptırılıyor. Pekmez, kuru üzüm, arpa ve yumurta ile beslenen boğalar, antrenman yaptırılarak güreşlere hazırlanıyor. Yaylada kampa alınan boğalar için sahiplerince özel ahırlarda inşa edildi. Burada boğalarıyla birlikte kalan sahipleri, hayvanların iklim ve ortama uyum sağlamalarını sağlıyor.
'AYRI BİR SEVDA, YAŞAMAYAN BİLEMEZ'
Boğası ile yaylada kampa giren Safiye Subay, boğacılığın ayrı bir sevda olduğunu yaşamayanın bunu bilemeyeceğini belirtti ve “Boğamın ismi Altun, ödülleri, başarıları var. Boğamız çok kıymetli, geçen sene 18 şampiyonluğu olan pehlivanı yendi. Biz boğaları yetiştirip büyütüp satıyoruz. Bu kardeşlerimizde alıp emek verip pehlivan yapıyorlar. Boğacılık ayrı bir sevda, yaşamayan bilemez. Boğalarımız kaliteli bir şekilde beslendikten sonra spor yaparak güreşlere hazırlanıyorlar” dedi.
'2 GÜNDE BİR DUŞ ALDIRIYORUZ'
Ticaretle geçimi sağlayan Veysel Günboğa ise boğacılığın dedelerinden kalan bir hobi olduğunu belirterek "Bu tosunu biz geçen sene şampiyon olduktan sonra aldık. Eski sahipleri çok iyi bakmışlar. Hayvan onun için şampiyon oldu. Biz bu hayvana özel bakımlar yaptık. Özel yemler verdik. Kızak çektirip, koşturarak antrenmanlar yaptırıyoruz. En önemlisi iki günde bir rahatlaması için duş aldırıyoruz. Yem harici özel yiyecekler veriyoruz. İnsanların yedikleri kuru üzüm, kuru incir, el yapımı pekmez gibi yiyecekleri de yediyoruz" diye konuştu.
ARTVİN'DE 200 YILLIK GELENEK
Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda 200 yıldır boğa güreşleri geleneği yaşatılıyor. Kentte her yıl il ve ilçelerde ödüllü boğa güreşleri düzenleniyor. Boğa güreşleri sezonu öncesi sahipleri Kafkasör Yaylası'nda boğaları ile kampa giriyor. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel ürünlerle besleniyor.

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Boğaları ile kampa girdilerBoğaları ile kampa girdilerBoğaları ile kampa girdilerBoğaları ile kampa girdiler

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