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Boğanın teptiği adam yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:35 | Son Güncelleme

Boğanın teptiği adam yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, bayram öncesi kurbanlık hayvan bakarken boğanın tepmesi sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Şarkışla ilçesinde yaşayan emekli Nizamettin Subaşı (61), Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık hayvan bakmak için ilçedeki bir ahıra gitti.

Subaşı, hayvanları incelerken arkasında bulunan boğanın tepmesi sonucu başından ve boynundan yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Subaşı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilerek, beyin cerrahi servisinde yoğun bakıma alındı.

Subaşı, 9 gündür tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
nizamettin subaşı Sivas Şarkışla

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