Boğaz ağrısı neden olur? Farenjit tedavisinde mutlaka uzmana başvurun

Son dönemlerde boğazınızda ağrı, kuruluk, yutma güçlüğü ve yüksek ateş gibi şikayetler yaşıyorsanız nedeni akut farenjit olabilir. Özellikle soğuk havalarda artış gösteren bu rahatsızlık gün içinde halsizliğe neden olarak yaşam kalitesini de düşürmektedir. Memorial Şişli Hastanesi KBB Bölümü’nden Op. Dr. Nurten Küçük, akut farenjit ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

ENFEKSİYONLARA BAĞLI OLARAK GELİŞİYOR

Farenjit küçük dil bölgesi ile bademciklerin arka tarafındaki farinks denilen ağız boşluğunun iltihabı ve iritasyonu şeklinde tanımlanmaktadır. Akut ve kronik olarak 2 şekilde ortaya çıkabilmektedir. Akut farenjit enfeksiyon kaynaklı gelişirken kronik farenjit ise daha çok yutak bölgesinin enfeksiyonlar dışında çeşitli nedenlerle sürekli tahriş olmasıyla meydana gelmektedir. Akut farenjitte neden olan enfeksiyonlar, bakteriler, virüsler çok nadir olarak da mantarlardan kaynaklanabilmektedir. Akut farenjitte enfeksiyonun çeşidine göre tedavi yöntemi değişebilmektedir.

HALSİZLİĞİNİZE ÖKSÜRÜK DE EKLENEBİLİR

Akut farenjitte sıklıkla üst solunum yolları ile ilgili şikayetler ve ateş görülmektedir. Vücutta halsizlik, kırgınlık, yemek yemede zorlanma ve öksürükte görülen diğer belirtiler arasında yer almaktadır. Hastanın kan tahlillerine bakıldığında ise enfeksiyon değerlerinden CRP, lenfosit, nötrofil, lökosit gibi değerlerde yükselme görülebilmektedir.