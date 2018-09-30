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Boğaz'ın rengi değişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağmurun etkisiyle İstanbul Boğazı da çamura bulandı.

Boğaz, akan seller nedeniyle çamur rengine döndü.

Boğaz'ın sularına çamur aktı

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İstanbul Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından çamura bulanan Boğaz, havadan görüntülendi.
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Beykoz'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
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Sel sularının Boğaz'a akmasıyla deniz de çamura bulandı. İstanbul Boğazı'nın çamurlu hali havadan görüntülendi.
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istanbul boğazı çamur şiddetli yağış

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