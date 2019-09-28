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Boğaz'da yelkenli şöleni... Boğaz'ın güzelliğine güzellik kattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'nda 2002 yılından bu yana yapılan Bosphorus Cup'ın 17'ncisi başladı.

Boğaz'da yelkenli şöleni... Boğaz'ın güzelliğine güzellik kattılar

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL Boğazı'nda 2002 yılından bu yana yapılan Bosphorus Cup'ın 17'ncisi başladı. Beşiktaş'tan verilen startın ardından yerli ve yabancı 80 tekne yelkenlerini açarak İstanbul Boğazı'nda görsel şölen oluşturdu. İstanbul Boğazı yarış boyunca transit gemi trafiğine kapalı kalacak. Yarışların yarın yapılacak olan ikinci etabında tekneler Caddebostan'ta yarışacak

Bu yıl düzenlenen Bosphorus Cup'a İsviçre, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan gelen misafir yelkenciler de katılıyor. Beşiktaş'ta saat 12.00 de verilen startın ardından yaklaşık 800 yelkenci kıyasıya bir mücadele içine girerken teknelerinin yelkenlerini açarak Anadolu Hisarı'na doğru yola çıktı. Tekneler rüzgarla dolan yelkenleriyle İstanbul Boğazı'nda görsel bir şölen oluşturdu. Tekneler Anadolu hisarı şamandırasından geri döndükten sonra yeniden Beşiktaş'a ulaşacaklar. Yarış boyunca İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. 2 gün olarak planlanan Bosphorus Cup'un yarın yapılacak ikinci bölümünde ise yelkenciler Caddebostan kıyı şeridi boyunca yarışacaklar.

Boğaz'da yelkenli şöleni... Boğaz'ın güzelliğine güzellik kattılarBoğaz'da yelkenli şöleni... Boğaz'ın güzelliğine güzellik kattılarBoğaz'da yelkenli şöleni... Boğaz'ın güzelliğine güzellik kattılarBoğaz'da yelkenli şöleni... Boğaz'ın güzelliğine güzellik kattılar

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