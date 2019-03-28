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Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad ormanında aranıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 11:53 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp.

Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad ormanında aranıyor (1)

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - BOĞAZİÇİ Üniversitesi öğrencisi Arda Duman 6 gündür kayıp. Arda Duman, Belgrad Ormanı'nda aranıyor.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. O günden beri kayıp olan Duman için ailesi endişeli. Ailenin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı. Arda Duman için bu sabah saatlerinde de Belgrad Ormanı'nda çalışma başlatıldı. Çalışmalara AFAD ve AKUT da katılıyor.

(FOTOĞRAF)

Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad ormanında aranıyor (1)Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad ormanında aranıyor (1)Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad ormanında aranıyor (1)Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad ormanında aranıyor (1)

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