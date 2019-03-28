Boğaziçi Üniversiteli Arda, Belgrad Ormanında aranıyor 

Zeki GÜNAL-Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-BOĞAZİÇİ Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ı arama çalışmaları sürüyor. 6 gündür kayıp olan Duman'nın cep telefonunun son sinyalinin alındığı yer olan Belgrad Ormanı'nda aranıyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, 22 Mart'ta üniversite kampüsünden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. O günden beri kayıp olan Duman için ailesi endişeli. Ailenin ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Üniversite kampüsünden çıkarak otobüse binerken güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Arda Duman için arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar Arda Duman'ın cep telefonunun son sinyalinin alındığı Belgrad Ormanı'nda yoğunlaştı. Dün akşam saatlerinde başlayan arama çalışmalarına AFAD ve AKUT'un yanı sıra Jandarma, Yeditepe Üniversitesi Doğal Afetlerde-Arama Kurtarma Külübü(YUDAK), Boğaziçi Üniversitesi Oryantiring Külübü ve Sarıyer Belediyesi ekipleri de katıldı.

ARAMALARDA HELİKOPTER VE DRONE'DA KULLANILIYOR

Çalışmalar kapsamında Jandarma Komutanlığı'na ait helikopter ve AKUT ekiplerine ait drone da bölgeyi havadan taradı.