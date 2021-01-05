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Boğaziçi Üniversitesi protestosunda gözaltı sayısı 22’te çıktı

05.01.2021 19:33 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 22’si yakalandı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör ataması sonrası protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 28 kişiden 22’si yakalandı. Şüphelilerden 15’inin, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri sırada ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldıkları, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda aktif rol aldıkları öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, emniyet ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş’ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun’a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 4’ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Kent genelinde 13 farklı ilçede 24 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 2’si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 22 eylemci gözaltına alınırken, yakalanan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Firari 6 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddia edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 15’inin, geçmiş yıllarda sol-sosyalist terör örgütlerinin kırsal yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri sırada ölen kişilerin cenaze ve anma programlarına katıldıkları, terör örgütlerinin açık alan yapılanmaları tarafından organize edilen çeşitli toplumsal olaylarda aktif rol aldıkları öne sürüldü.
Yakalananlar arasından bazılarının, sol sosyalist terör örgütleri adına pankart asıp yazılama, illegal gösteri gibi yasadışı faaliyetlerde yer aldıkları belirtilirken, yine şüpheliler arasındaki bazı zanlıların “terör örgütüne üye olmak” suçundan haklarında polisiye soruşturma ve yargılamaların sürdüğü tespit edildi.

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