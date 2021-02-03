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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'dan 'istifa' açıklaması

03.02.2021 09:09 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'dan 'istifa' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protesto gösterilerinin odağındaki isim Prof. Dr. Melih Bulu, sessizliğini bozdu. Muhalefetten gelen 'görevi bırak' çağrılarıyla ilgili konuşan Bulu, "Asla istifayı düşünmüyorum." dedi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor.

Önceki gün üniversite kampüsü içinde başlayan olaylara polis müdahale etmiş 159 kişi gözaltına alınmıştı.

Prof. Dr. Bulu'nun atanmasını protesto eden bazı akademisyen ve öğrenciler, üniversite yerleşkesinde eylemlerini dün de sürdürürken, üniversite çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis, içerisinde çok sayıda öğrenci bulunan bir yolcu otobüsünü Hisarüstü Nispetiye Caddesi'nde durdurdu. Otobüstekilerin kimliklerini alarak GBT sorgulaması yapan polis, şüpheli bazı kişileri gözaltına aldı.

KADIKÖY'DE MÜDAHALE

Protestolar kapsamında, çağrı üzerine aralarında öğrencilerin de bulunduğu bir grup, 18.00'de Kadıköy İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Emniyet güçleri, Kadıköy Kaymakamlığının ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün 7 gün süreyle yasaklanmasına ilişkin kararı doğrultusunda, katılımcıları dağılmaları konusunda uyardı.

Grubun dağılmaması üzerine polis müdahalede bulundu. Bazı göstericiler gözaltına alınırken, polis Kadıköy Meydanı'na çıkan tüm sokaklarda önlem aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: GÖZALTI SAYISI 105

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek için Kadıköy'de toplanmak isteyen gruplara müdahale sonrası gözaltına alınan 105 kişiden 76'sının ifadelerinin ardından serbest kaldığını açıkladı.

Protestoların odağındaki isim Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu ise sessizliğini bozdu.

REKTÖR MELİH BULU'DAN 'İSTİFA' ÇAĞRILARINA YANIT

Habertürk'ten gazeteci Nagehan Alçı'ya konuşan Prof. Dr. Bulu, muhalefetten art arda gelen istifa çağrılarına yanıt verdi.

Bulu, yaptığı açıklamada "Asla istifayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Alçı, yazısının devamında; Bulu'nun devam eden protestoların da 6 ay içinde sona ereceğini öngördüğünü aktardı.

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