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Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

02.01.2021 14:08 | Son Güncelleme:
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Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Melih Bulu kimdir? Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu atandı. Şimdi Prof. Dr. Melih Bulu hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Melih Bulu kimdir? Melih Bulu kaç yaşında? Melih Bulu nereli?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 üniversiteye rektör atadı. Bu atamalar sonucunda Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü olan Melih Bulu özgeçmiş ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Melih Bulu kaç yaşında? Melih Bulu nereli? İşte tüm merak edilenler...

PROF. DR. MELİH BULU BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE ATANDI

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2., 3. ve 7. maddeleri gereğince Prof. Dr. Melih Bulu atandı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'deAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

MELİH BULU KİMDİR?

Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından çok sayıda kişi tarafından Prof. Dr. Melih Bulu eğitim bilgileriyle ilgili detaylar araştırılıyor. Prof. Dr. Bulu, 1992 senesinde lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Ardından Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. Özel sektörde ise Prof. Dr. Bulu, TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 programlarında görev aldı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevi sırasında özellikle maliyet tasarrufu ve verimlilik alanlarında çalıştı.

Prof. Dr. Bulu, üretim ve servis sektöründeki firmalarda strateji ve yönetim konularında danışmanlık yaptı. Çok sayıda devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesinde strateji ve yönetim konularında dersler veren Prof. Dr. Bulu'nun prestijli yayınevlerinde kitapları basıldı ve dünyanın önde gelen dergilerinde makaleleri yayınlandı. Prestijli konferanslara davetli konuşmacı olarak katılan Bulu aynı zamanda konferans başkanlıkları da yaptı.

2009 senesinde tam zamanlı akademik kariyerine başlayan Prof. Dr. Bulu, bu süreçte bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü ve uluslararası işbirliği koordinatörlüğü yaptı. 2010 ile 2016 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi'nde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü'nde bölüm başkanı olarak idari görev alan Bulu, 2016 ile 2019 yılları arasında İstinye Üniversitesi'nde dekan ve rektör olarak görev aldı. Prof. Dr. Bulu, 2020 yılında Haliç Üniversitesi rektörlüğü yaptı. 2017 - 2019 yılları arasında Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu'nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Bulu, 2011 senesinden beri İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.

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