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Boğazına bıçak dayanan adam yalvararak kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

Afyon’da çıkan alacak verecek kavgasında bir kişi yere yatırdığı bir şahsın boğazına bıçak dayadı.

Boğazına bıçak dayanan adam yalvararak kurtuldu

Afyon’da çıkan alacak verecek kavgasında bir kişi yere yatırdığı bir şahsın boğazına bıçak dayadı. Yere yatan adam boğazına bıçak dayanan şahsa uzun süre yalvararak ve ellerini tutarak ölümden kurtuldu. Çevredekiler ise bıçaklı şahıs yüzünden korkup uzun süre kavgayı ayıramadı.
Olay, Dumlupınar Mahallesi 2. Dumlupınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokakta aralarında alacak verecek meselesi olduğunu iddia ettiği H.S. ile Üzeyir D., bir süre konuştuktan sonra bir anda kavgaya tutuştu. Bu su sırada yaşanan arbede sırasında yere düşen Üzeyir D.’nin ceketinin cebindeki bıçağı alan H.S., hasmının kafasını yakında bulunan bir otomobilin lastiği ile kaldırım taşı arasına sıkıştırıp boğazına bıçak dayadı. Üzeyir D., H.S.’nin ellerini tutup yalvarmaya başlayarak ölümden kurtulmaya çalıştı. Üzeyir D., uzun süre yalvarıp dil dökerek H.S.’nin bıçağını boğazından çekip kendisine zarar vermemesini istedi. Birkaç dakika sonrasında ise çevredekiler ikiliye müdahale ederek H.S.’nin elinden bıçağı aldı. Üzeyir D. ise H.S.’nin üstünden çekilmesinin ardından yerden kalktı.
H.S. olay yerinden ayrılıp kayıplara karışırken, Üzeyir D. ise ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine şahsın eşkalini tarif ederek kendisinden şikayetçi olduğunu söyledi. Bunun üzerine sokak ortasında bir şahsın boğazına bıçak dayayan H.S.’nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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